В ЕАЭС создают систему отслеживания перевозок

Она предполагает отслеживание таможенного транзита и применения навигационных пломб.

​Вопросы создания в Евразийском экономическом союзе единой системы таможенного транзита и определения общего порядка применения навигационных пломб для отслеживания перевозок обсудили член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов и председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский. Встреча прошла в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь. В мероприятии также приняли участие представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Планы по разработке международного договора о единой системе транзита Союза и созданию в рамках ЕАЭС системы отслеживания товаров с использованием электронных навигационных пломб включены в Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств ЕАЭС 11 декабря 2020 года.

В ходе встречи стороны обсудили подходы к разработке Соглашения о единой системе транзита Союза. Состоялся обмен мнениями о форме соглашения, гарантийных механизмах, которые могут быть использованы, организации работы информационных ресурсов, необходимых для контроля перевозок транзитных товаров.

При обсуждении Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок и организации информационного взаимодействия национальных операторов Владимир Орловский отметил, что был учтен двухгодичный опыт Республики Беларусь по развитию этого проекта. Обсуждались вопросы определения видов транспорта и категорий товаров, в отношении которых будут применяться навигационные пломбы, и состав сведений, содержащихся в навигационной пломбе.

В заключение Олег Панкратов выразил мнение, что единая система таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе должна строиться на взаимовыгодной основе, а транзитные перевозки по таможенной территории Союза должны стать привлекательными для третьих стран.​