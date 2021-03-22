Тайный покупатель Мусин

Багдат Мусин, глава МЦРИАП, продолжает посещать ЦОНы.

Так, на днях он без предупреждения заехал в ЦОН г. Нур-Султан — пообщался с посетителями и обратил внимание на две проблемы, о которых ему уже писали пользователи в соцсетях.

Первая — это дорогие комиссии на оплату квитанций. Один шаг по решению вопроса уже был сделан — запущена интегрированная система оплаты по QR-кодам совместно с Kaspi. Следующим шагом станет розыгрыш конкурса среди банков.

«Наша цель — чтобы операторами в ЦОНах были банки второго уровня, готовые оказывать услуги за „человеческие“ комиссии. То, что происходит сейчас — это настоящая обдираловка народа: от 450 до 3000 тенге только комиссия! Поставил задачу решить вопрос до конца июля во всех регионах страны», — заявил министр.

Вторая проблема — большие миграционные потоки, вследствие чего — столпотворение в ЦОНе, при этом работает только одно окно. Для решения проблемы планируется выявление сезонности (в какое время наплыв больше или меньше).

«Совместно с МВД проработаем вопрос, уже созвонился с вице-министром и договорились отработать совместно. В окне № 8 должен принимать миграционщик, его не было с 13:00 до 16:00! Сообщил об этом коллегам в МВД. ЦОНам, со своей стороны, нужно организовать дополнительные окна по обслуживанию трудовых мигрантов, учитывая большие потоки», — высказался Багдат Мусин.

Он подчеркнул, что ЦОНы столицы должны быть флагманами. Такие выезды помогают быть в курсе происходящего и держать руку на пульсе.

«Хочу еще напомнить, что сейчас идут конкурсные процедуры в „кадровый резерв“ Госкорпорации. Из числа отобранных в „кадровый резерв“ будут отбираться руководители ЦОНов», — добавил министр.