Astana Hub открывает прием заявок на Invest Day 2021

Лучшие десять стартапов из Казахстана и стран зарубежья получат возможность презентовать свой продукт потенциальным инвесторам и бизнес-ангелам.

15 апреля Astana Hub проведет Invest Day 2021. Это деловая площадка, направленная на увеличение количества инновационных стартапов, реализацию прорывных решений, внедрение технологий, поддержку инноваторов и стартапов, которые заявят о своих проектах, получат обратную связь от экспертов венчурного рынка и впоследствии смогут привлечь инвестиции в свой проект.

Лучшие десять стартапов из Казахстана и стран зарубежья получат возможность презентовать свой продукт потенциальным инвесторам и бизнес-ангелам, а инвесторы — возможность инвестировать в лучшие стартапы и найти соинвестора. К примеру, в 2020 году площадка помогла привлечь 200 тыс. долларов инвестиций стартап-проектам CTOgram и ToiDriver.

Что получат стартапы:

— индивидуальная консультация с профессиональным трекером по подготовке питч дека (презентации);

— проработка выступления (репетиция питча) с трекером;

— возможность выступить перед инвесторами и венчурными фондами;

— 50-минутный индивидуальный митап с инвестором (в случае заинтересованности инвестора).

Как сообщает пресс-служба технопарка Astana Hub, главное требование к стартапам — это наличие технологического решения, рабочего продукта и клиентов. Ограничений в сфере деятельности стартапа нет. Партнерами мероприятия являются UVCA, InVenture, TA Ventures, ICLUB, Разведка боем, MOST Ventures Found, Yellow Rockets, Central Asian Angel Investors Club, Клуб Бизнес-Ангелов QazAngels, KASE.

Дедлайн подачи заявок для стартапов до 28 марта 18:00, для инвесторов — 12 апреля 18:00.