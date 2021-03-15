Astana Hub открывает прием заявок на Invest Day 2021
Лучшие десять стартапов из Казахстана и стран зарубежья получат возможность презентовать свой продукт потенциальным инвесторам и бизнес-ангелам.
15 апреля Astana Hub проведет Invest Day 2021. Это деловая площадка, направленная на увеличение количества инновационных стартапов, реализацию прорывных решений, внедрение технологий, поддержку инноваторов и стартапов, которые заявят о своих проектах, получат обратную связь от экспертов венчурного рынка и впоследствии смогут привлечь инвестиции в свой проект.
Лучшие десять стартапов из Казахстана и стран зарубежья получат возможность презентовать свой продукт потенциальным инвесторам и бизнес-ангелам, а инвесторы — возможность инвестировать в лучшие стартапы и найти соинвестора. К примеру, в 2020 году площадка помогла привлечь 200 тыс. долларов инвестиций стартап-проектам CTOgram и ToiDriver.
Что получат стартапы:
— индивидуальная консультация с профессиональным трекером по подготовке питч дека (презентации);
— проработка выступления (репетиция питча) с трекером;
— возможность выступить перед инвесторами и венчурными фондами;
— 50-минутный индивидуальный митап с инвестором (в случае заинтересованности инвестора).
Как сообщает пресс-служба технопарка Astana Hub, главное требование к стартапам — это наличие технологического решения, рабочего продукта и клиентов. Ограничений в сфере деятельности стартапа нет. Партнерами мероприятия являются UVCA, InVenture, TA Ventures, ICLUB, Разведка боем, MOST Ventures Found, Yellow Rockets, Central Asian Angel Investors Club, Клуб Бизнес-Ангелов QazAngels, KASE.
Дедлайн подачи заявок для стартапов до 28 марта 18:00, для инвесторов — 12 апреля 18:00.