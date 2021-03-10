В Туркестанской области построят солнечную электростанцию

За проект возьмется итальянская транснациональная компания.

В Отрарском районе Туркестанской области дан старт строительству солнечной электростанции. Проект при поддержке АО «НК «Kazakh Invest» реализует итальянская транснациональная компания «ENI» (ТОО «Arm Wind»). В тожественной церемонии по закладке камня приняли участие заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев, чрезвычайный и полномочный посол Италии в РК Д’Авино Паскуале, управляющий директор компании ТОО «Arm Wind» Алекс Стиловато и региональный директор АО «НК «Kazakh Invest» по Туркестанской области Ерсултан Жанабаев.

Общая мощность проекта составит 50 МВт. Объем инвестиций в регион в рамках строительства солнечного парка превысит 12,5 млрд тенге, планируется создать около 200 рабочих мест. В ходе реализации проекта будет установлено 113,5 тыс. солнечных панелей, которые смогут производить 90 млн КВт/ч электроэнергии в год. Это позволит покрыть 2% дефицита электроэнергии Туркестанской области. Строительство планируется завершить в 4 квартале текущего года, а к концу года СЭС начнет производить электричество.

«Наша компания «ENI» давно работает на территории Республики Казахстан по проектам «Кашаган», Карачаганак» и др. Мы всецело поддерживаем политику Казахстана по переходу на возобновляемые источники энергии. В Туркестанской области мы начинаем новый проект — строительство СЭС. Наличие большого количества солнечных дней в Отрарском районе позволит нам производить здесь достаточный объем электроэнергии. От имени нашей компании выражаю благодарность местным властям и Kazakh Invest за всестороннее содействие», — отметил управляющий директор компании ТОО «Arm Wind» Алекс Стиловато.

Стоит отметить, что для итальянской ТНК это не первый проект в сфере возобновляемых источников энергии. Ранее компания завершила строительство ветряной электростанции мощностью 48 МВт в Актюбинской области.