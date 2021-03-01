Транстелеком приватизирован

Процедура отчуждения акций завершена.

Согласно постановлению правительства РК № 58 от 11 февраля 2021 года, «Об отчуждении стратегического объекта», пакет акций АО «Транстелеком» в размере 75% минус одна акция передан в ТОО «Unit Telecom», совладельцем которого является действующий председатель совета директоров компании Нурали Алиев.

Нурали Алиев стал председателем совета директоров ОА «Транстелеком» в 2016 г. Помимо телеком-компании он владеет инвестиционным холдингом Capital Holding и акциями венчурного фонда Nd Capital. Второй соучредитель Unit Telecom — Дмитрий Покупателев. Он тоже входит в совет директоров АО «Транстелеком». По состоянию на 18 августа 2020 года совет директоров оператора состоял из семи человек: Алиев Н.Р., Надыров Ж.У., Амрин С. Г., Өтемұрат Б.М, Покупателев Д. А., Исекешев Е.О., Досмукаметов К. М. Известно, что на 25 марта назначено внеочередное общее собрание акционеров, а вопросом повестки дня станет досрочное прекращение полномочий одного из членов совета директоров.

Как сообщалось ранее, в соответствии с постановлением правительства РК от 31 марта 2014 года № 280 «Об утверждении комплексного плана приватизации на 2014–2016 годы», АО «Транстелеком» вошло в список компаний, подлежащих приватизации и отчуждению в конкурентную среду. В мае 2015 года 49% акций компании были проданы в результате проведенных АО «НК «КТЖ» торгов способом открытого двухэтапного конкурса и постановления правительства РК от 25 февраля 2016 года № 107. В мае 2018 года еще 26% пакета акций минус одна акция выкуплены в рамках второй волны приватизации в результате торгов способом открытого двухэтапного конкурса.

Согласно выписке из системы реестров акционеров АО «Транстелеком» по состоянию на 1 января 2021 года, общее количество объявленных простых акций компании составляет 6 471 089 штук, размещено — 5 638 097 акций. Акционерами компании являлись Муханов М.С. (4 228 572 акций, 75%) и АО «Национальная компания „Қазақстан темір жолы“» (1 409 525 акций, 25%).