Результаты IT-совета: какие решения внедрены в столице

Столичное управление цифровизации прорабатывает с каждым управлением города те задачи, которые можно решить с помощью информационных технологий.

С момента создания IT-совета под председательством акима столицы Алтая Кульгинова были вынесены ряд задач и внедрены IT-решения. В конце сентября 2020 года был создан IT-совет, и на текущий момент есть эффект инновационной деятельности сообщества. Как сообщает официальный сайт города Нур-Султан, ключевая задача — это объединение участников IT-индустрии, где каждый имеет возможность высказать свое видение касательно реализации единой экосистемы города в сфере цифровизации, презентовать цифровой проект для удобства жителей города, а также поделиться рекомендациями по поводу реализации будущих IT-проектов.

По итогам трех проведенных встреч IT-совета внедрен ряд решений, одно из них — «Облачный документооборот». Согласно замечаниям, в платформу Documentolog были внесены изменения, вместе с тем модифицирована облачная система на сервисных мощностях для оперативного реагирования на запросы граждан и эффективного взаимодействия местных исполнительных органов. Облачный документооборот — это современная технология документооборота, в которой необходимое программное обеспечение для работы с документами предоставляется пользователю как интернет-сервис.

Также в данный момент осуществляется пилотирование проекта «Умный люк». В пилоте участвуют решения двух компаний, которые на IT-совете презентовали социально-значимый проект «Manhole» — система удаленного мониторинга и обслуживания канализационных люков. Проект представляет собой программно-аппаратное решение на основе технологий IoT. Система позволяет контролировать текущее положение люков с географической привязкой и временем их открытия и закрытия, с получением уведомлений на диспетчерский экран, а также просмотром истории открытия по электронной почте. Вторая пилотируемая компания создала проект по мониторингу местоположения крышек канализационных люков. Программная платформа «Беркут» в режиме реального времени отправляет информацию о местоположении крышек при помощи телеграмм-бота и сиюминутно информирует о факте хищения в уполномоченные органы. В рамках пилота совместно с iKomek и Управлением топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства проводится тестирование и внедрение системы мониторинга люков по территории города в количестве 60 датчиков. По итогам тестирования будет определен анализ и отбор наиболее эффективного решения. Пилот-проект запущен для предотвращения краж люков и, как следствие, травматизма среди жителей города.

Кроме того, на сегодня по решению IT-совета в школах № 10, № 87, № 54 внедрена программа Rocket Science по визуализации образовательной программы профильных предметов. Проект позволил повысить качество образования при дистанционном обучении. Интерактивный контент планируется масштабировать в школах города.

Особое внимание уделено развитию архитектуры города. В ходе очередной встречи участниками IT-сообщества обсуждены вопросы по модернизации геопортала и внесены предложения по усовершенствованию системы генерального плана столицы. Геопортал создан для удобства горожан, населения и бизнес-сообщества в поиске пространственных данных. Также электронная карта земель позволит эффективно планировать распределение городской площади, обеспечит интеграцию всех систем города и, придерживаясь принципов урбанистики, делать город лучше.

Также среди решаемых советом задач следует отметить автоматизацию работы вывоза мусора. Внедренная система видео-регистрации и GPS-трекеров позволила в онлайн-режиме контролировать качество и безопасность выполнения работ по вывозу мусора.

Быстрыми темпами развивается инфраструктура для активного образа жизни горожан. Создаются новые парки, велосипедные дорожки, дворы оснащаются кортами и уличными тренажерами. Так, 29 декабря 2020 года был презентован проект Smart Sport, который поможет жителям эффективно участвовать в спортивной жизни столицы, тем самым популяризовать спорт среди населения.

29 декабря на заключительном в 2020 году IT-совете было также подписано соглашение с АО «Казахтелеком» для улучшения качества городских сервисов. В данный момент работа по внедрению цифровых инициатив продолжается. Столичное управление цифровизации прорабатывает с каждым управлением города те задачи, которые можно решить с помощью информационных технологий.