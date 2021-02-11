В Казахстане продолжает формироваться общая цифровая база данных РГП «Госградкадастра»

В МИИР РК рассказали о цифровизации градостроительного кадастра.

С 2018 года путем инвентаризации 37 тыс. га застроенной территории областных центров, были внесены данные по объектам строений, подземным и надземным инженерным коммуникациям в единую автоматизированную систему градкадастра. В 2020 году оцифрованы и внесены в базу градкадастра 100% переданных от местных исполнительных органов генеральных планов областных центров и 25% районных центров, а также 27% планов детальной планировки населенных пунктов. Переданные базы данных двух городов республиканского значения (Нур-Султан, Алматы), 10 городов областного значения (Уральск, Кокшетау, Караганда, Костанай, Актау, Туркестан, Усть-Каменогорск, Рудный, Семей, Риддер), пяти городов районного значения (Серебрянск, Аягоз, Зайсан, Алтай, Шемонаиха), а также всех районных центров Алматинской, Атырауской областей также оцифрованы и приведены в единую структуру градкадастра.

РГП «Госградкадастр» обеспечивает единую систему сбора, обработки, регистрации, хранения и представления информации обо всех объектах недвижимости, наземных и подземных коммуникациях. На сегодня в базе данных градкадастра содержится порядка 48% цифровых сведений о застроенной территории страны. Ведется работа по получению дополнительно 10% данных от местных исполнительных органов.

«Функционирование базы данных градкадастра обеспечит доступ к актуальной и достоверной информации госорганов, населения и бизнеса, обеспечит прозрачность процесса проектирования и строительства, контроль и эффективность освоения бюджетных средств», — сказал Мархабат Жайымбетов, председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» до 2025 года планируется инвентаризировать застроенную территорию 172 населенных пунктов.