Общественный транспорт в РК перестанет опаздывать и сбиваться с маршрута

Совместно с белорусскими партнерами в Усть-Каменогорске внедряют систему диспетчеризации.

В Казахстане внедряют зарубежную систему диспетчеризации общественного транспорта. Городские маршруты будут приходить с точностью до пары минут, а отслеживать их можно со смартфона. Пилотный проект с 6 февраля запускается в Усть-Каменогорске в рамках государственно-частного партнерства с белорусским IT-гигантом IBA Group. Ожидается, что впоследствии опыт будет масштабирован и на другие города.

Онлайн-трекинг позволит отслеживать движение транспорта в режиме реального времени. Диспетчер, в частности, сможет связаться с водителем и изменить маршрут, если на дороге возникли пробки, аварии или ремонтные работы, либо же увеличить количество транспорта на линии при высоком пассажиропотоке. Система диспетчеризации поможет обеспечить соблюдение графика, маршрута и регулярности перевозок. Это позволит минимизировать ситуации, когда общественный транспорт существенно опаздывает или отклоняется от утвержденной схемы движения. А пассажиры получат возможность сами следить за транспортом. Для этого запущено мобильное приложение Oskemenbus, которое на карте города покажет местонахождение каждого маршрута. Там же можно будет посмотреть расписание и построить маршрут с учетом нескольких пересадок.

В Усть-Каменогорске также заработает система бесконтактной оплаты проезда. Электронное билетирование охватит весь городской транспорт: трамваи, автобусы и микроавтобусы. Рассчитаться за проезд можно будет транспортной картой Oskemencard. Оплата занимает доли секунды: надо лишь поднести карту к валидатору возле каждой двери. Вначале бесконтактная оплата заработает в трамваях, а потом и во всем городском общественном транспорте. Систему электронного билетирования максимально адаптировали под привычки людей: сохранится тарифная сетка, все льготы и возможность оплаты наличными. Среди ключевых новшеств — единая карта для оплаты во всем транспорте и возможность записывать несколько тарифов.

Соответствующее оборудование уже установлено более чем в 500 транспортных средствах. При этом система может «расти» вместе с городом. Подтверждением тому является проект в белорусской столице. Около семи лет назад IBA Group реализовала электронное билетирование в двухмиллионном Минске, оснастив оборудованием более 3000 автобусов, троллейбусов, трамваев, электробусов, поезда городских линий и столичное метро.