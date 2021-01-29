Электронные документы от нотариусов приравнены к бумажным

Новые поправки регламентируют также создание централизованной электронной системы репозитория и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов.

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты приняли закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам нотариата», предусматривающий цифровизацию нотариальной деятельности. Как отмечается в заключении профильного комитета сената, главной целью законопроекта является совершенствование законодательства в области нотариата и обеспечение правовой системы защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, передает Zakon.kz.

Основные задачи проекта закона: повышение эффективности нотариальных услуг; закрепление норм по регулированию работы Единой нотариальной информационной системы; создание централизованной электронной системы репозитория и электронного архива для хранения и учета нотариальных документов; обеспечение защиты интересов физических и юридических лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий; детальная регламентация органов управления нотариатом и их полномочия, введение новых нотариальных действий; уточнение мер дисциплинарного взыскания; расширение прав и обязанностей нотариуса; соблюдение законности в сфере нотариального обслуживания и обеспечение единообразия в правоприменительной практике нотариусов.

В целях оперативности, прозрачности и законности, а также упрощения оформления нотариальных документов вносятся поправки по дальнейшей цифровизации нотариальной деятельности. Так, предусматривается удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе и удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу. В результате принятия законопроекта ожидается внедрение и применение современных цифровых технологий, исключение правовых пробелов и коллизий в законодательстве о нотариате, приведение его норм в соответствие друг с другом и другими законодательными актами РК.

Как отметила депутат Сауле Айтпаева, созданный нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и бумажный1. Однако сегодня все еще остаются актуальными проблемы с доступом к интернету и сохранности данных.

«Еще остаются проблемы с интернетом. Поэтому при новой функции Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС), где лица смогут безвозмездно получать сведения из системы в отношении себя, Республиканской нотариальной палате и ее цифровым партнерам (МВД, ЗАГС, банк, Налоговая, Минюст, реестр недвижимости и другие) следует решить проблему сохранности и защиты информации. Необходимо создать систему превентивных мер по противодействию разработке и внедрению схем противоправного использования указанной информации в преступных целях», — констатировала Сауле Айтпаева.