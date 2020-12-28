3D-вскрытие могут внедрить в Казахстане

Внесенный в мажилис законопроект – следующий шаг на пути реформирования судебной экспертной деятельности в Казахстане.

Каждый год в Казахстане проводится около 30 тысяч вскрытий. Об этом заявил в ходе онлайн-круглого стола по обсуждению законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности» доктор медицинских наук, судебно-медицинский эксперт Франц Галицкий. Такая нагрузка является довольно существенной для судебно-экспертного состава страны, в ряде регионов наблюдается нехватка кадров. По мнению спикера, уменьшение количества вскрытий могло бы снизить нагрузку на бюджет и сократить кадровый голод.

А по словам координатора Компонента В проекта Всемирного Банка «Институционального укрепления сектора правосудия — Усиление судебной экспертизы», Провоста Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева Сергея Пен, альтернативой традиционному вскрытию могла бы стать виртуальная аутопсия.

«В качестве экспериментальной меры уполномоченный орган (Министерство юстиции Республики Казахстан — примечание редакции) планирует ввести 3D-аутопсию с помощью томографа», — сообщил он в своем выступлении.

3D-аутопсия позволяет избежать инвазивного вмешательства, оставив тело относительно неприкосновенным, без потери качества исследования его внутренних органов, необходимого для установления причины смерти.

«При этом, — добавил Сергей Пен, — с технической точки зрения это довольно дорогостоящее удовольствие, которое пока, к сожалению, не может быть масштабировано на всю страну».

Внесенный в мажилис законопроект — следующий шаг на пути реформирования судебной экспертной деятельности в Казахстане. Директор департамента организации судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан Тимур Исабеков подчеркнул, что его принятие сделает более эффективной систему частной судебно-экспертной деятельности как альтернативы государственной.