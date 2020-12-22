Обзор PS 5 и её некоторых преимуществ

Несмотря на то, что частота процессора и видеокарты немного уступает консоли от Microsoft, это никак не отражается на удобстве игры.

Многие жители Казахстана с нетерпением ждут поступления в продажи консоли PS 5 . Ведь с момента выхода предыдущей версии прошло уже несколько лет. Параллельно с выходом ПС 5 свою версию приставки выпустил и главный конкурент — Microsoft.

Внешность новинки

В отличии от конкурента, Сони делит свои консоли не по мощности, а по наличию Blu-Ray дисковода. То есть, версия с таким дисководом обойдётся несколько дороже. В свою очередь, две новые выпущенные консоли Xbox отличаются по мощности и производительности.

Консоль от Sony обращает на себя внимание из-за невероятных размеров. Она имеет высоту 39 см. Но даже если она не встанет на полку с телевизором, производитель предусмотрел возможность горизонтальной установки. Вне зависимости от способа установки используется специальная подставка, которая идет в комплекте.

Устройство выполнено из качественного пластика, а боковые грани имеют особую текстуру. Пластик украшен миниатюрными:

крестиками;

кружочками;

треугольниками;

квадратами.

Эти символы можно было видеть на геймпадах предыдущих версий.

Одна из особенностей конструкции заключается в возможности обслуживания вентилятора. Как известно, на этой детали со временем собирается пыль. Специальная пластиковая заглушка легко снимается, что позволяет убрать пыль или установить дополнительный жесткий диск.

Отличия от Xbox

Несмотря на то, что частота процессора и видеокарты немного уступает консоли от Microsoft, это никак не отражается на удобстве игры. Вопрос не в нынешнем оснащении, а в дальнейшем развитии. Xbox до сих пор продвигает DirectX, а Сони использует собственный API. Это дает главное преимущество — быстродействие.

В ПС5 используются динамические частоты процессора и видеокарты. Если нужно обработать графику, то активнее работает видеокарта, а нагрузка на процессор снижается. Если нужно повысить физику, то активнее работает процессор, а нагрузка на видеочип снижается. Этот новый метод работы позволяет выжать максимум из приставки в будущих играх.