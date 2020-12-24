Рост спроса на смартфоны, интернет и связь подстегнул доходы операторов

Сколько заработали и на что потратили средства сотовые операторы РК в 2020 году?

Пока многие отрасли экономики стагнируют из-за кризиса, вызванного пандемией, сфера связи демонстрирует рост. На то есть объективные причины: карантин в стране спровоцировал переход школьников и студентов на дистанционное обучение, а взрослых — на удаленную работу. Резко возросла потребность в высокоскоростном интернете и мобильной связи, что увеличило как доходы, так и расходы казахстанских сотовых операторов. По данным Ranking.kz, за январь–октябрь текущего года доходы телеком-сектора РК составили 726,6 млрд тг — на 10,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 63% всех доходов операторы получили за счет предоставления услуг интернета и мобильной связи. По итогам десяти месяцев текущего года общие доходы операторов от интернет-сети составили 271,7 млрд тг, или 37,4% рынка, от услуг мобильной связи — 191,9 млрд тг, или 26,4% рынка.

В третьем квартале карантин в стране ослабили, но вероятность введения новых локдаунов сохранилась. Деловая активность начала восстанавливаться — работники компаний вернулись в офисы, заработали магазины. Все это вызвало увеличение спроса на мобильные телефоны, высокоскоростной интернет и связь, что вновь подстегнуло доходы операторов. На 1 ноября текущего года в РК насчитывалось 24,5 млн абонентов сотовой связи, из них 65,2% — абоненты сотовой связи, имеющие доступ к интернету. В конце третьего квартала текущего года количество абонентов сотовой связи увеличилось на 2,2% по сравнению со вторым кварталом. При этом коэффициент проникновения SIM-карт в стране составил 1,5, то есть — большинство казахстанцев имеют более одной SIM-карты.

Доходы сотовых операторов в текущем году выглядят следующим образом. По итогам трех кварталов выручка Beeline составила 143,3 млрд тг, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, Beeline стал единственным оператором связи, вошедшим в ТОП-30 крупнейших налогоплательщиков страны. Выручка сотового оператора Kcell составила 125,5 млрд тг — на 9,9% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Информация по Tele2/Altel к концу ноября еще не была предоставлена. Таким образом, в условиях глобального кризиса операторы сотовой связи стали наиболее экономически устойчивыми, а доходы от предоставления услуг в секторе держатся на стабильном уровне.

Но не стоит забывать о расходах. Операторы сотовой связи вкладывают немалые средства в развитие отрасли: создание инфраструктуры, проведение связи в отдаленные районы, расширение мощностей и т. д. Наибольшая сумма капитальных затрат (CAPEX) наблюдается у Beeline: 39 млрд тг, что составляет 27,2% от выручки компании. При этом у Kcell капитальные затраты в аналогичном периоде составили всего 7,2 млрд тг или 5,7% от продаж.

В целом на рынке связи наблюдается рост инвестиций в строительство и модернизацию сети. По итогам января-октября 2020 года инвестиции в сферу информации и связи составили рекордные за последние годы 95,5 млрд тг — на 71,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основными направлениями инвестиций стали:

— расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов 4G;

— замена старого оборудования;

— внедрение новых технологий;

— ввод новых производственных мощностей при неизменном числе абонентов;

— рационализация существующих услуг;

— рационализация материально-технического обеспечения.