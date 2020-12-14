У казахстанцев проблемы с доступом к сервисам Google

Не работает Youtube, Google Диск, Google Keep, Play Market.

У казахстанских пользователей наблюдаются проблемы с доступом к нескольким сервисам Google, среди которых Gmail, Youtube, Google Диск, Google Keep, Play Market. О причинах проблем пока не сообщается, а на панели доступности сервисов Google Workspace значком о перерыве в работе помечены практически все сервисы, включая карты, аналитику и конструктор приложений.

Как выяснилось, сбои наблюдаются и в других странах. Известно о проблемах у пользователей из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Германии, Австралии. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает нарушения в работе интернет-ресурсов.

Интересно, что при запуске браузера Chrome в режиме инкогнито некоторые сервисы частично работоспособны. На странице Google в Twitter появилось сообщение о том, что о проблеме известно и ее пытаются устранить: «Мы знаем, что возникли сложности с доступом к сервисам Google, и разбираемся в ситуации».