Утверждены правила функционирования Национальной системы видеомониторинга

Граждане и юридические лица, у которых имеется система видеонаблюдения, могут добровольно к ней подключиться.

Председатель Комитета национальной безопасности РК приказом от 27 ноября 2020 года утвердил Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга. Национальная система видеомониторинга — это информационная система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений для решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка, передает Zakon.kz.

Граждане и юридические лица, у которых имеется система видеонаблюдения, могут добровольно подключиться к Национальной системе видеомониторинга, получив статус «абонент». Подключение производится с использованием каналов связи оператора сети передачи данных или собственных каналов связи абонента при наличии технических возможностей и отражается в Реестре Национальной системы видеомониторинга.

Срок хранения видеоизображений в Национальной системе видеомониторинга составляет 30 суток, за исключением видеоизображений по событиям (происшествия) в рамках решения задач обеспечения национальной безопасности и общественного правопорядка — их срок хранения составляет не менее семи лет.

Для подключения системы видеонаблюдения абонента координатор направляет абоненту уведомление о необходимости подключения системы видеонаблюдения к Национальной системе видеомониторинга. После получения уведомления абонент в течение 15 рабочих дней направляет техническому оператору заявление на предоставление технических условий подключения его системы видеонаблюдения к Национальной системе видеомониторинга с приложением документов, содержащих следующие сведения:

— архитектура системы видеонаблюдения;

— состав и количество программно-технических средств, используемых в системе видеонаблюдения, и их характеристики;

— параметры используемых каналов связи системы видеонаблюдения;

— формат видеопотока, в котором передается видеоизображение;

— набор команд управления средствами видеонаблюдения;

— функционал управления позиционированием средств видеонаблюдения (при наличии);

— функционал управления доступом пользователей к средствам видеонаблюдения;

— функционал управления архивом видеоизображений;

— функционал управления доступом пользователей к системе и архивом видеоданных абонента Национальной системы видеомониторинга.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его опубликования, за исключением положений, касающихся субъектов частного предпринимательства, которые вводятся в действие с 1 июля 2021 года.