Казахстанцы смогут пользоваться электронными правами и техпаспортом

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект по вопросам дорожного движения.

Документ предусматривает возможность казахстанским водителям ездить за рулем, не имея при себе водительских прав и техпаспорта на авто. Законопроект был инициирован после поручения Касым-Жомарта Токаева — он указал на необходимость исключения административной ответственности для водителей за то, что у них нет при себе водительского удостоверения или регистрационных документов на автомобиль.

«Указанные документы содержатся в базе данных органов внутренних дел и при необходимости сотрудники полиции смогут проверить их наличие, подключившись к базе. Следует отметить, что только за десять месяцев текущего года к административной ответственности за указанное правонарушение привлечено 150 тысяч водителей», — сообщил депутат мажилиса Канат Мусин.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев добавил, что в период карантинных ограничений полицейские уже сумели апробировать систему. Там, где нет доступа к интернету, полицейские смогут запрашивать информацию о водителе в едином центре по рации, и в течение нескольких минут будут получать все необходимые данные. Важно отметить, что нововведение не коснется иностранных водителей и иностранного транспорта — в этих случаях по-прежнему будут необходимы бумажные документы.