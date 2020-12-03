PROFIT Healthcare Day 2020: на цифровизацию надейся, а сам не плошай

Из-за пандемии внимание к цифровому здравоохранению усилилось, однако способна ли эта сфера в РК выдержать накал страстей?

Пандемия коронавируса заставила весьма активно цифровизироваться многие сферы жизни человека. А наибольший удар, пожалуй, пришелся на медицину — в условиях вспышек заболевания по всему миру отрасли пришлось не только спасать жизни, но и срочно переводить на удаленку часть сервисов, чтобы обеспечить медицинскую помощь тем, кто не может попасть к врачу. Согласно оценкам Juniper Research, рынок цифровой терапии (программного обеспечения, дополняющего или заменяющего традиционные методы лечения) будет быстро расти в течение следующих пяти лет, с ростом выручки до 32 миллиардов долларов в 2024 году (по сравнению с 2,2 млрд долларов в 2019 году). Приложения для здоровья также активно растут — к 2024 году будет использоваться более 870 миллионов потребительских оздоровительных приложений, которые принесут более пяти миллиардов долларов дохода. Исследование также показало, что количество людей, использующих цифровые терапевтические и оздоровительные приложения, вырастет с 627 миллионов в 2020 году до более 1,4 миллиарда в 2025 году. Стимулом для роста служит реакция регулирующих органов на Covid-19 — они ослабили правила, которые ранее мешали разработчикам таких приложений.

Казахстан тоже оказался на волне цифровизации здравоохранения. О том, как переживает кризисные моменты эта сфера у нас, мы поговорили на PROFIT Healthcare Day.

Конференцию открыл Аскар Аргинбаев, директор Департамента информатизации здравоохранения Республиканского центра электронного здравоохранения. Он рассказал как сегодня в Казахстане продвигается цифровая медицина и какие нормы появились в новой редакции кодекса о здравоохранении. В частности, в нем появились такие понятия, как «персональные медицинские данные», «дистанционные медицинские услуги», «МИС», «телездравоохранение», а также предусмотрено регламентирование прав доступа к персональным медицинским данным и ответственность за них.

«Эти нововведения актуальны, поскольку возникла необходимость правового регулирования правоотношений в медицине ввиду перехода на безбумажное ведение документации. Министерством здравоохранения и структурными подразделениями, ответственными за цифровизацию, разработаны и сейчас находятся на стадии утверждения порядка 10 нормативно-правовых актов. Среди них: правила подключения электронных информационных ресурсов к информационным системам здравоохранения; минимальные требования к МИС; требования к электронным информационным ресурсам для дистанционных медицинских услуг; вопросы оплаты и тарификации онлайн-консультаций. Также в рамках госпрограммы „Цифровой Казахстан“ предусмотрено введение элементов мобильного здравоохранения», — рассказал Аскар Аргинбаев.

В информационных системах минздрава РК уже накоплен значительный объем медицинских данных — это более 16 Тб данных. Для их использования и обработки будут применяться технологии искусственного интеллекта. Так, в рамках пилотного проекта с участием ученых Назарбаев Университета с помощью обезличенных данных было проведено исследование, которое получило признание на международном уровне. «Накопленные данные уже можно использовать. Есть работающие инструменты, которые мы бы хотели предложить представителям медицинских вузов», — добавил спикер.

Совместно с АО «НИТ» и разработчиками медицинских информационных систем в Казахстане было автоматизировано пять госуслуг с их выводом на портал электронного правительства. Среди них — долгожданная медсправка 086, выдача справки и листа временной нетрудоспособности (094 и 095 формы), выдача справки о допуске к управлению транспортным средством (форма 083). До конца года эти услуги будут доступны на eGov.

В планах предусмотрена реализация мероприятий по разработке систем по мониторингу использования медтехники, введение платных электронных рецептов, маркировка лекарственных средств и изделий медназначения, разработка мобильных приложений для населения в целях санэпидконтроля. Также рассматривается возможность выдачи электронных дипломов выпускникам медвузов и их распределение (совместно с минтруда).

В завершение своего выступления Аскар Аргинбаев призвал разработчиков медицинских информационных систем к тесному сотрудничеству по автоматизации госуслуг и переводу сервисов на шлюз электронного правительства.

В ходе последующей дискуссии участники конференции обсудили вопрос необходимости должности ИТ-директора в медицинских учреждениях. Наталья Киль, генеральный директор ЦИТ «Даму», отметила, что ИТ-директор — это не тот, кого зовут, чтобы отправить факс. Это человек, осуществляющий цифровой консалтинг для медорганизации. «Я призываю объединиться ИТ-шников и медиков, чтобы выработать такую регуляторную базу, по которой мы могли бы действовать. Многие ИТ-инструменты не устраивают врачей, поскольку есть определенные регуляторные нормы, которым врачи должны следовать. Мы же ориентируемся на устаревшую регуляторную базу, и пока она будет для нас действовать, до тех пор у нас будут проблемы, о которых говорят многие медики. Перенося окружающую действительность в цифровой формат, мы ее же и получаем в цифре. Необходимо пересматривать сами процессы, только так можно прийти к цифровой трансформации. А клиникам надо не бояться конкуренции и внедрять инновации», — уверена Наталья Киль.

О зарегулированности казахстанской медицины заявила и Лейла Ишбаева, председатель Наблюдательного совета «Салауатты Астана»: «Наша отрасль — самая зарегулированная. 219 нормативно-правовых актов регулируют первичную помощь, а в целом медицинская помощь в РК упоминается в 20233 нормативно-правовых актах. Порядка 40% услуг первичной медпомощи могут и должны быть оцифрованы. Но тут проблема с финансированием. Только мы можем за „африканские“ деньги обеспечивать практически европейское качество в советских объемах, но при северокорейском регулировании. Ни одна другая система такого не выдержит. Сегодня Казахстан по уровню расходов на здравоохранение занимает 91 место в мире, между Парагваем и Гвинеей».

Тот самый «черный лебедь», по словам Лейлы, обнажил проблемы, которые у нас были и до пандемии. Она напомнила, что в государственных клиниках клиентом является государство, которое выкупает услуги для своих потребителей, и именно оно и предъявляет требования к клинике. А пока у нас все выстроено под одного клиента, под государство, система действует именно так. Современный же пациент, безусловно, выберет ту клинику, где ему доступна онлайн-запись к врачу и другие удаленные услуги. Особенно в свете сегодняшних реалий, когда многие стараются избегать посещения людных мест, особенно больниц и поликлиник. Ментальная готовность к проникновению цифры в нашу жизнь уже есть. Пациенты очень активны и быстро пойдут туда, где есть информационные системы и новейшие решения.

А вот Гульнара Искакова, директор Алматинского городского филиала РЦЭЗ, не согласна с такими соображениями. По ее словам, в Алматы более 70 поликлиник, но из них чуть более 30 — государственные. И большинство частных клиник не могут похвастаться тотальной цифровизацией. «Мы не видим развития со стороны частных клиник. Есть единичные клиники, в которых полностью отстроен бизнес-процесс и внедрено полное движение пациента в информационной системе. И лишь благодаря пандемии, ограничительным мерам и жесткому карантину началось активное продвижение онлайн-услуг. Карантин усилил процесс цифровизации. При этом наше здравоохранение имеет свой уникальный опыт. У нас происходит глобальная цифровизация здравоохранения, какой нет даже в РФ. Например, на уровне медорганизаций у нас уже нет бумажных документов, истории болезни ведутся в электронном формате. Оснащение компьютерной техникой и доступ к сети интернет идет семимильными шагами. По сути, не охваченными остались отдаленные села, куда сейчас прокладываются линии связи и устанавливаются дополнительные вышки. Очень большая работа проделана по лекарственному обеспечению, внедрены SMS-уведомления, проработана логистика, реализованы электронные госуслуги через портал электронного правительства», — напомнила Гульнара Искакова.

Она рассказала, что по состоянию на II квартал текущего года более 5 тысяч медицинских организаций имеют доступ к сети интернет. Для сравнения, в 2017 году их было чуть более 2,5 тыс. Охват медорганизаций медицинскими информсистемами до районного уровня достиг 651. При этом все они (до уровня районного центра) переходят на безбумажное ведение форм первичной медицинской документации. В Казахстане используется более 20 мобильных приложений в области здравоохранения, а фактическое количество их пользователей составляет более 3,5 млн человек. Развивается и национальная телемедицинская сеть. Для оказания консультативных и диагностических услуг для юридических и физических лиц РК будут доступны Централизованный вебпортал «Телемедицина», мобильные и клиентские приложения M-health, а также телемедицинские киоски, PACS/RIS системы.

Кстати, интересно, что, несмотря на введение систем электронного документооборота в медицинских учреждениях, вопросы печати все еще остаются актуальными. О том, какие решения сегодня могут использоваться в отрасли, рассказал Абылай Ерубаев, менеджер по работе с корпоративными партнерами Epson. Помимо струйных и лазерных принтеров в портфеле вендора — проекторы, DVD-архиваторы, решения для систем маркировки и т. д.

«Вопросы печати все еще остаются актуальными, несмотря на сокращение бумажной документации. Также остро стоит вопрос электронного документооборота, перевода архивных документов в цифровой вариант, цифровое взаимодействие с материалами и данными. У Epson есть устройства и решения для всех этих задач. Кроме того, в рамках проекта по маркировке лекарственных средств мы как производитель тоже располагаем определенными технологиями. В нашей линейке устройств — большое количество решений, и для каждого заказчика мы сможем подобрать именно тот продукт, который будет соответствовать его задачам», — отметил представитель Epson.

Гульнару Искакову поддержала Наталья Киль, заметив, что в соседних странах нет подобных кейсов и решений, нет такого уровня развития цифровых услуг в здравоохранении. Но то, что было сделано в Казахстане, далось очень большим трудом. И работу нельзя останавливать, надо перестраивать сознание. «Нужны ИТ-директора и ответственные за цифровизацию, нужна синергия ИТ-шников и медиков. И таких людей в стране должно быть не 10 человек, как сейчас, а тысячи», — считает Наталья.

Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации Алматы, подчеркнул, что медорганизациям нужен человек, который будет доводить необходимость внедрения информационных технологий до руководства клиники. При этом ИТ-директор должен понимать отраслевую специфику. Баян Конирбаев также рассказал о нескольких проектах, которые ведет Управление по цифровизации Алматы. Среди них — система аналитики режима карантина в Алматы на основе данных мобильных операторов связи, система аналитики вызовов машин скорой помощи, система по отслеживанию доступности медицинских услуг для потребителей, система аналитики локализации объектов здравоохранения и определения шаговой доступности ПМСП, а также базы данных проиндексированного медицинского оборудования и персонала, отслеживание КТ-снимков через централизованную систему PACS, лабораторная информационная система и т. д.

«Мы со своей стороны как администрация города должны переходить в сервис-ориентированную экономику. Владельцем информсистемы должен быть бизнес, а мы как администрация будем выступать постановщиком проблемы. Мы запустили портал Digital Almaty, где будем взаимодействовать с городом, общественностью и бизнесом. И я призываю поставщиков решений рассказывать о своих проектах — портал позволяет это», — отметил Баян Конирбаев.

Абылай Ерубаев заметил общую неготовность руководства медучреждений к цифровизации. Большинство руководителей не может правильно оценить то, как выстроенная инфраструктура способна помочь в эффективном использовании средств. А по словам Бакытгул Каленовой, руководителя Департамента цифровизации НАО «КазНМУ» имени С. Асфендиярова, пандемия вообще выявила неготовность отечественных систем образования и здравоохранения к онлайну. Так, ощущалась нехватка цифрового контента, а также слабые цифровые навыки общества, пациентов и преподавателей. «Пандемия показала наши плюсы и минусы. Одной поддержки цифровизации мало, надо переходить к полной цифровой трансформации», — уверена она.

Еще один большой пласт проблем в цифровой медицине РК — отсутствие интеграции между различными информационными системами, используемыми клиниками, и общей базой минздрава. Все это, в конечном счете, сказывается на пациенте, ему приходится ждать, когда клиника получит его данные. Самим врачам из 10-15 минут, которые выделены на первичный осмотр, приходится тратить много времени не на пациента, а на правильное заполнение информации в различных базах данных. Между тем, все те данные, которые копятся в информационных системах, висят «мертвым грузом» — в нынешнем состоянии большинство из них не подходит для аналитики.

«В Казахстане действительно достигнуты большие высоты, например, по идентификации личности. У нас идентифицирован человек и события, которые с ним происходят. Для здравоохранения это очень важно. Однако у нас нет оцифрованной базы данных по производственным мощностям, нужен также реестр оборудования и понимание наличия человеческих ресурсов. Нужно понимать, что приобретение оборудования — это еще не все. Само по себе оборудование не лечит, нужны квалифицированные бригады для оказания помощи. Например, мы купили 4 тысячи аппаратов ИВЛ — к ним необходимы еще 1000 реаниматологов. Где мы их возьмем? Важно привести наши ресурсы в соответствие с реальностью и понимать, какими ресурсами мы располагаем. Все это можно было бы брать из информационных систем», — говорит Лейла Ишбаева.

По ее словам, в Казахстане 99% данных не структурированы и не подходят для Big Data. Отчасти это происходит из-за отсутствия интеграции между участниками рынка медицинских информационных систем и невозможности присоединения к этому контуру новых программных продуктов.

«Поэтому мы как врачи предложили центральный компонент для информационной системы на основе технологии блокчейн, — рассказывает Лейла Ишбаева. — Заявка по механизму ГЧП уже подана в Министерство здравоохранения. Мы предлагаем интегрировать с нашей платформой все государственные ресурсы. А участники рынка могут по своему желанию „парковаться“ через нас к системе. Как результат внедрения такой системы — упрощение и унификация, участники системы наконец-то друг друга „увидят“. Мы предлагаем им безопасную эффективную среду, возможность обмена синхронизированными данными. При этом мы не будем владеть этими данными, они останутся у владельцев».

Виталий Ермоленко, руководитель проекта «МедЭлемент», добавил, что проблемы электронного здравоохранения в РК связаны в основном с архитектурой. Цели, которые ставились семь лет назад, не достигнуты: электронный паспорт здоровья не заработал для населения и не стал боевой моделью, нет единой шины для взаимодействия информсистем, а порталы минздрава не мигрировали на единую базу. В итоге сегодня мы имеем «информационную небезопасность», проблемы надежности систем, трудности в их развитии.

«Нормативно-правовая база при переходе на безбумажный медицинский документооборот не утверждена и не регулирует полностью эту сферу. Отсутствие национального государственного хранилища привело к тому, что данные пациентов, клинические данные, скапливаются в частных системах. Эту проблему и обнажил коронавирус — мы не видим всей клинической картины, не знаем, что происходит. Второй большой пласт проблем, возникших из-за отсутствия единого хранилища данных — „цифровое рабство“, появление монополиста. Учреждение здравоохранения оказывается перед лицом потери накопленных данных при желании сменить поставщика информсистемы. Кроме того, при возникновении спорных вопросов пациент не может быть уверен, что за документы он получил по своему запросу, поскольку все в электронном виде. То есть, пациент не может получить документы и быть уверенным, что это именно те самые клинические данные, которые были на самом деле. Он не знает, те ли это данные, потому что они вытаскиваются из частных систем. Кто может гарантировать их подлинность?», — задается вопросом Виталий Ермоленко.

Он уверен, что нужно в срочном порядке искать альтернативное платформенное решение или запускать централизованные сервисы для обмена информацией, чтобы уменьшить количество интеграций, существующих сегодня. Рынок нужно сделать более открытым, а типовые программные продукты должны продаваться открыто. Важно развивать конкуренцию на рынке, отказываясь от закупа из одного источника. И самое главное — должен быть утвержден единый план развития электронного здравоохранения, причем разрабатывать его нужно с учетом мнения и экспертизы рынка.

В качестве еще одной «горькой пилюли» стоит добавить, что отраслевая награда Profit Healthcare Award «Золотая таблетка» так и не нашла своих обладателей. Это достаточно красноречиво показывает, насколько все неоднозначно в сфере цифровизации отечественного здравоохранения.

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Видеозапись конференции: