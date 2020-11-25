Во время прямой трансляции конференции Profit Healthcare Day будут названы лауреаты отраслевой награды Profit Healthcare Award.

27 ноября, во время прямого эфира онлайн-конференции Profit Healthcare Day, будет проведена церемония награждения лучших ИТ-проектов в медицинских центрах и поликлиниках Казахстана по версии Profit Healthcare Award.

Profit Healthcare Award — это отраслевая награда, которая вручается медучреждениям по итогам голосования среди профессионального сообщества. Всего будет вручено три «Золотые таблетки».

Чтобы узнать о результатах одним из первых, регистрируйтесь на участие в конференции и следите за эфиром!

Также участников конференции ждут розыгрыши ценных призов!