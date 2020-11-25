Profit Healthcare Award — кому достанется «Золотая таблетка»?
Во время прямой трансляции конференции Profit Healthcare Day будут названы лауреаты отраслевой награды Profit Healthcare Award.
27 ноября, во время прямого эфира онлайн-конференции Profit Healthcare Day, будет проведена церемония награждения лучших ИТ-проектов в медицинских центрах и поликлиниках Казахстана по версии Profit Healthcare Award.
Profit Healthcare Award — это отраслевая награда, которая вручается медучреждениям по итогам голосования среди профессионального сообщества. Всего будет вручено три «Золотые таблетки».
Чтобы узнать о результатах одним из первых, регистрируйтесь на участие в конференции и следите за эфиром!
Также участников конференции ждут розыгрыши ценных призов!
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