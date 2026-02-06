HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte Edition: универсальный планшет

Планшет, премиальный во всем — от материалов изготовления, до начинки.

Планшеты — довольно сложная тема для производителей. В погоне за диагоналями, миллиметрами, энергоэффективностью и стоимостью производителям приходится балансировать на грани невозможного.

Рынок планшетов испытывает не лучшие времена: они проигрывают смартфонам, которые с появлением гибких дисплеев, как кажется, «воодушевились» и способны «убить» этот класс устройств. Но не все так просто. Если присмотреться, то конкуренция не на жизнь, а на смерть между планшетами и смартфонами идет скорее в среднем ценовом сегменте, при этом, нижний ценовой сегмент планшетов вообще перестал интересовать потребителей (за редким исключением развивающихся стран, да и там спрос часто связан с какими-то госпрограммами). При этом сам рынок планшетов сужается — по данным IDC, к примеру, мировой рынок в III квартале 2025-го упал 4,4%. Таким образом, налицо в лучшем случае стагнирующий рынок плюс высокая конкуренция в среднем ценовом сегмента со смартфонами, а в верхнем — между дюжиной крупных производителей. Здесь счет идет, как говорилось ранее, на миллиметры. Так кто же захочет играть в таких условиях и на этом рынке по-крупному? Есть такие.

PaperMatte

Продукт китайского ИТ-гиганта интересен по многим причинам. Скажем так — этот планшет премиальный во всем — от материалов изготовления, до начинки. Где-то мы ограничимся констатацией этого факта, но обязательно раскроем наиболее сильные его стороны. И начнем мы с дисплея (матрица IPS, внушительные 144 Гц) — один из ключевых параметров, именно на компоненте без исключения все производители делают особый акцент. В версии HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte Edition имеет диагональ 11,5 дюйма, при внушительном разрешении 2800×1840 (плотность пикселей 291 ppi). При этом, в отличие от конкурентов, MatePad 11,5S имеет матовое стекло, которое в принципе меняет отношение к делу — это и есть «PaperMatte». Благодаря такой «матовости» дисплей планшета (а это сплошной слой специального стекла), приобрел непревзойденные антибликовые свойства со всеми вытекающими приятными последствиями: такой дисплей (яркость 470 кд/м²) при работе на «улице» даже в условиях направленного освещения дает совершенно новые пользовательские ощущения. Прощайте «старые» антибликовые покрытия — они здесь неконкурентоспособны. Кроме того, эксперты отмечают отсутствие мерцания (благодаря отсутствию воздушного промежутка в слоях экрана) и близкий к sRGB цветовой охват. Задняя панель также выполнена с матовой поверхностью в мягких оттенках зеленого, серого и серебристого цвета.

Сердце HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte Edition — чип Kirin 9000WL (8 ядер), при этом, некоторые ядра работают в двух потоках (всего потоков 12). Соответственно, быстрые ядра — это HiSilicon 2,487 ГГц/2,15 ГГц, энергоэффективные ядра — Cortex-A510 (1,53 ГГц). Оперативной памяти 12 ГБ, SSD — 256 Гб. Планшет оснащен 2 камерами — 8 MP/13 MP, внушительной батареей — 8800 мАч/40 Вт. Устройство опционально комплектуется съемной клавиатурой.

Еще один момент, на котором следует сделать акцент — тесная интеграция со стилусом. Этому есть объяснение, поскольку стилус — заметная часть концепции устройства, и на этом в том числе строится позиционирование модели. Итак, в HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte Edition это реализовано на базе фирменного софта GoPaint, который в связке со стилусом HUAWEI M-Pencil (а это уже третье поколение стилусов) позволяет творить настоящие чудеса. К примеру, стилус поддерживает до 10000 уровней нажатия и это настоящая находка для «цифровых» художников. Понятно, что стилус опционален, но есть бесплатная альтернатива, она проще, но идет в комплекте.

Еще один важный акцент — операционная система. Кто знаком с мобильными устройствами компании, знает, что HUAWEI развивает собственную экосистему, в базе которой операционная система HarmonyOS. Планшет работает на базе новейшей версия ОС — HarmonyOS 4.2. Среди ее достоинств (по сравнению с ранней версией), как отмечает производитель, следующее: повышенная производительность на 20%, дополнительные 30 минут автономной работы, мгновенный доступ к камере и т. д. Кроме того, в компании поработали над улучшением пользовательского опыта в части установки приложений через HUAWEI AppGallery.

Все это помещается в устройство с толщиной 6,1 мм, а его вес составляет всего 515 г.

Сценарии использования

В самой компании подтверждают, что сценарии могут быть самые разнообразные — от бизнеса до инженеров и архитекторов, от художников и студентов до креаторов самого широкого толка. При этом устройство компанией рассматривается как замена стандартному мобильному ПК, где, конечно, HUAWEI MatePad 11,5S PaperMatte Edition заметно выигрывает с точки зрения этой самой мобильности (с опциональной клавиатурой это менее 900 г) и ряда эксклюзивных возможностей (например, дисплей, стилус).