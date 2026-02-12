Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2025 года

Не дотянули: отрасль закрыла год на отметке 1,475 трлн.

Январь–декабрь 2025

По данным Бюро национальной статистики РК, в январе–декабре 2025 года объем оказанных услуг связи в Казахстане составил 1,475 трлн тенге, что на 10% больше объема услуг связи в Казахстане в январе–декабре 2024 года.

Объем услуг местной телефонной связи за анализируемый период составил 26,7 млрд тенге, что находится примерно на 8% ниже объема аналогичного периода 2024 года (здесь и далее); услуг сети интернет — 877,7 млрд тенге (на 21% больше); услуг сотовой связи — 224,5 млрд тенге (+7%). Прочие телекоммуникационные услуги составили 224,1 млрд тенге (-11%).

Как и ранее, услуги сети интернет, услуги сотовой связи и прочие телекоммуникационные услуги — флагманы рынка. «Большая тройка» концентрирует в себе около 89,9% всего рынка телекоммуникаций республики.

Декабрь 2025

Услуг связи в декабре 2025 года, опираясь на данные Бюро национальной статистики, оказано на сумму 129,1 млрд тенге, что лишь на 5% больше объема аналогичного периода 2024 года. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи составила 1,32 млрд тенге против 1,23 млрд тенге годом ранее (8%). Доходы в секторе местной телефонной связи составили 2,15 млрд тенге (-4%). От услуг интернета операторы выручили 77,1 млрд тенге (+12%); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 4,3 млрд тенге (-4%); от услуг мобильной связи — 19,4 млрд (8%); от прочих телекоммуникационных услуг — 20,15 млрд тенге против 21,9 млрд тенге за аналогичный период прошлого года (-8%).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В декабре 2025 года число абонентов фиксированного интернета составило 3,32 млн против 3,3 млн единиц месяцем ранее (здесь и далее), абонентов сотовой связи — 27,39 против 27,34 млн, абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 19,1 млн против 19,21 млн единиц. Таким образом, уровень проникновения широкополосного интернета среди абонентов мобильной связи составил 69,7%.

Самое главное

2025 год отрасль завершила на нейтральной ноте: темпы роста удержались на двузначной цифре, но есть ощущение, что в 2026-м они снизятся до однозначных.

