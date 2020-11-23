Как развивается цифровизация здравоохранения в РК?

Инновационные технологии, электронная документация и сокращение расходов — отрасль на пути к изменениям.

В своем выступлении Глава государства отметил важность цифровизации системы здравоохранения, которая включает интеграцию баз данных, создание системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому и другое. О том, как развивается цифровизация в медицине, рассказали в пресс-службе премьер-министра.

В 2013 году с учетом положений государственной программы «Информационный Казахстан-2020» была разработана и утверждена Концепция развития электронного здравоохранения РК на 2013–2020 годы. Реализация Концепции была поддержана в государственной программе развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016–2019 годы и получила продолжение в государственной программе развития здравоохранения на 2020–2025 годы. В текущем году Министерство здравоохранения РК осуществляет оценку результатов реализации Концепции и готовит проект новой стратегии развития цифровизации здравоохранения. В течение семи лет реализации Концепции обеспечено внедрение информационных систем во всех государственных медорганизациях. С учетом этого министерство отменило обязательность ведения на бумажном носителе отдельных видов (форм) медицинской документации.

Граждане РК активно используют мобильные приложения, позволяющие записаться на прием, вызвать врача на дом, получить доступ к результатам анализов и другой медицинской информации. На республиканском уровне созданы и активно используются для целей управления и финансирования ряд общенациональных регистров по отдельным нозологиям, видам помощи и категориям граждан (пациентов). Разработаны и утверждены ключевые стандарты для обеспечения интеграции информационных систем здравоохранения. К тому же, в новой редакции Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрены положения, обеспечивающие дальнейшую цифровизацию с учетом защиты конфиденциальных медицинских данных.

Одним из ключевых достижений, необходимым для успешной реализации видения цифрового здравоохранения согласно Концепции развития электронного здравоохранения на 2013–2020 гг., является обеспечение непрерывности оказания медицинской помощи посредством стандартизации медицинской информации. Стандартизация медицинских данных — это требования, определяющие форматы медицинской информации, а также методы ее регистрации, хранения и обмена в системе здравоохранения.

При разработке Концепции был учтен опыт стран, которые являются лидерами по вопросам развития электронного здравоохранения. Это Канада, Австралия, Великобритания, Эстония и пр. Кроме того, использованы результаты обзоров и исследований, проведенных Всемирной организаций здравоохранения, Организацией экономического сотрудничества и развития, руководящие документы ВОЗ и Международного союза электросвязи (ITU), такие как «Инструментарий по разработке национальной стратегии электронного здравоохранения». С учетом опыта развитых стран стратегия развития электронного здравоохранения была переориентирована на формирование открытого рынка решений в области информатизации здравоохранения, основанного на принципах демонополизации и децентрализации.

Первоочередной задачей определено формирование стимулирующей и регулирующей среды для развития и внедрения конкурирующих между собой медицинских информационных систем. Такой подход предполагает вовлечение всех заинтересованных сторон, включая как организации здравоохранения в качестве конечных пользователей, так и частный сектор в лице разработчиков медицинских информационных систем. Такая стратегия полностью оправдала себя, обеспечив конкуренцию и полный охват сектора здравоохранения медицинскими информационными системами без необходимости инвестировать средства республиканского бюджета в разработку, внедрение и поддержку программного обеспечения для каждой медицинской организации страны. Указанные институциональные изменения подразумевали также перенос фокуса внимания со сбора статистических данных для органов управления на сбор и повседневное использование медицинских данных врачом и пациентом. Задачами МИС являются автоматизация внутренних бизнес-процессов медицинской организации, поддержка принятия клинических и управленческих решений, постепенный переход к безбумажному ведению медицинской информации, содействие в повышении качества, безопасности и эффективности медицинских услуг, снижении количества медицинских ошибок.

В настоящее время в реализацию Кодекса министерством разрабатываются нормативные акты, регулирующие сферу телездравоохранения, оказания дистанционных медицинских услуг, телемедицинских и мобильных технологий. Цель этих усилий — законодательно закрепить нормы по развитию цифрового здравоохранения.

Полная цифровизация системы здравоохранения — это долгосрочная цель, которую пока не достигла ни одна из стран мира. По прогнозам аналитиков, в рамках цифровой трансформации будут не просто появляться новые профессии, но и меняться требования к представителям классических специальностей. Сфера ИТ в настоящее время является самой быстроразвивающейся, и то, что сегодня в ней является инновацией, завтра уже устаревает. С учетом всего этого сложно прогнозировать достижение какой-то финальной стадии, когда можно будет сделать вывод о том, что система полностью цифровизирована. Используемые в международной практике критерии «цифровизированности» здравоохранения постоянно меняются в сторону усложнения, и задачей является не столько достижение условного максимума, сколько постоянное развитие.

На данный момент в Казахстане уже ведутся только в электронном виде отдельные медицинские документы, предоставляются в электронном виде отдельные виды услуг, однако впереди целые разделы, не охваченные цифровизацией. Среди них — работа с геномом и персонализированная медицина. У министерства, тем не менее, есть определенные планы до 2025 года в рамках действующей Государственной программы развития здравоохранения и Государственной программы «Цифровой Казахстан». В течение этого периода необходимо на базе уже имеющихся инструментов сбора цифровых данных внедрить инструменты верификации и продвинутого анализа данных. Это обеспечит импульс к интенсивному развитию системы здравоохранения за счет имеющихся внутренних ресурсов, а не за счет попыток постоянного увеличения количества больниц, поликлиник, врачей и медицинского оборудования.

На протяжении последних семи лет усилия по цифровизации были направлены преимущественно в сторону оказания медицинской помощи. Казахстан в короткие сроки смог внедрить ряд технологий, включая медицинские информационные системы и мобильные приложения для пациентов. Это было обеспечено за счет передачи данного направления в конкурентную среду, а также активной совместной работы с государственными медицинскими организациями и частными поставщиками информационных технологий. Вместе с тем, не завершен проект по созданию на национальном уровне единой платформы, которая бы интегрировала полученную из разных источников медицинскую информацию вокруг конкретного пациента. Такая платформа нужна как для самого пациента и для врачей, оказывающих ему медицинскую помощь, так и для органов управления и финансирования. Слабо охвачена мероприятиями по цифровизации и сфера общественного здравоохранения, что особенно остро проявилось на фоне пандемии, вызванной Covid-19. Недостаточно внимания было уделено вопросам сбора деперсонализированных данных для научных и прикладных исследований. Многие инициативы, связанные с цифровизацией здравоохранения, останавливаются на этапе пилота, как было с проектами по внедрению искусственного интеллекта для онкологии и дополненной реальности для медицинского образования. Это связано с тем, что частные инвестиции сложно монетизировать или гарантировать их окупаемость, так как система здравоохранения в стране остается социально-ориентированной. В свою очередь, выделение средств из республиканского бюджета на мероприятия по цифровизации здравоохранения были приостановлены с учетом общей политики по переходу на проекты ГЧП.

Существуют и инфраструктурные проблемы, включающие доступность, стоимость и качество интернета в отдаленных сельских районах, наличие хорошей компьютерной техники. Несмотря на проведенную работу по оснащению рабочих мест медперсонала компьютерной техникой, во многих организациях продолжают использоваться морально и физически устаревшие модели компьютеров. На селе много устаревшей медицинской техники, которая не передает результаты исследований в цифровом формате, либо использует устаревшие технологии. Кроме того, не все менеджеры здравоохранения и медицинские работники полностью освоились с предлагаемыми цифровыми инструментами и открывающимися новыми возможностями. Для многих врачей старшего возраста переход к электронному ведению медицинских данных составляет проблему.

При условии надлежащей реализации, цифровые инструменты способны обеспечить содействие в ежедневной клинической практике на каждом этапе и уровне оказания медицинской помощи. Это облегчение планирования профилактических и плановых медицинских услуг; ускорение и облегчение постановки диагноза по цифровым медицинским изображениям (рентген, УЗИ, КТ, МРТ) с помощью искусственного интеллекта; проверка корректности назначенного препарата и его дозировки, включая проверку на аллергию и совместимость препаратов; доступ к полной истории заболеваний и обращений за медицинской помощью, включая доступ к жизненно-важной информации (аллергии, непереносимости, противопоказания) при экстренных и неотложных ситуациях; уведомления и напоминания о случаях или пациентах, которым необходимо оказание плановой или внеплановой медицинской услуги; быстрый доступ к информации о наличии свободных ресурсов (препаратов, медицинских изделий, техники, услуг, коек) для перенаправления пациента; доступ к достоверной деперсонифицированной информации для медицинских исследований, разработки стандартов и протоколов лечения и т. д. Как правило, внедрение цифровых инструментов на уровне системы здравоохранения несет позитивный мультипликативный эффект, выражающийся в общем повышении доступности, эффективности и качества медицинской помощи.

Тематические исследования, проведенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывают, что ИКТ в области здравоохранения могут

— повысить безопасность медицинской помощи;

— улучшить рабочие процессы, облегчая административные и клинические задачи, такие как назначение лекарственной терапии и поддержка принятия клинических решений в месте оказания помощи;

— снизить операционные расходы на медицинские услуги;

— сократить административные расходы;

— добиться «трансформации» помощи, предоставляя средства для осуществления изменений, которые в противном случае невозможны — путем улучшения доступа к медицинской помощи (телемедицина), совершенствования помощи при хронических заболеваниях, координации оказания помощи, а также улучшения обратной связи по качеству медицинской помощи.

Всемирная организация здравоохранения, суммируя результаты общеевропейского исследования цифровых технологий в здравоохранении, отмечает, что цифровизация здравоохранения позволяет расширить спектр услуг в условиях ограниченности ресурсов, повысить уровень прозрачности и доступности медицинской помощи и медицинской информации, стимулировать инновации и рост эффективности.

Целевое выделение средств на инвестиционные затраты на цифровизацию здравоохранения не предусматривается, в связи с чем рассчитать объемы средств не представляется возможным. Однако, цифровизация здравоохранения будет применять стимуляцию частного сектора, чтобы IT-компании самостоятельно инвестировали средства в цифровизацию, в том числе — в рамках государственно-частного партнерства.

Планируемые эффекты цифровизации по итогам 2020 года:

— экономия порядка 187 млн тг. на закупе бумаги, на медицинской бумажной документации;

— сокращение количества закупаемых расходных материалов для мед. изображений (флюорография, рентген, маммография и т. д.) на 2 млрд 165,6 млн тг;

— сокращение времени оформления забора крови в 2,5 раза (на 60%) за счет электронных сервисов;

— сокращение времени получения результатов лабораторных исследований за счет электронных сервисов в 5 раза (на 80%);

— сокращение времени при назначении направлений на лабораторные и диагностические исследования за счет электронных сервисов в 4 раза (на 75%);

— сокращение времени оформления обслуживаний вызовов на дом (на 80%) в 5 раз;

— сокращение времени при записи к участковому врачу (на 80%) в 4 раза, при записи к узким специалистам — на 86,6% (в 7 раз) за счет электронных сервисов.

Цифровизация здравоохранения — это использование цифровых технологий для трансформации традиционных бизнес-процессов в сфере здравоохранения. По аналогии с другими сферами экономики, такими как банковская сфера или продажи, где цифровые технологии делают услуги более быстрыми, дешевыми и эффективными для клиентов и услугодателей, в здравоохранении немало примеров того, как цифровизация обеспечивает снижение затрат, повышение качества и эффективности медицинских услуг. Самый простой пример того, как цифровизация влияет на процесс оказания медицинской помощи — это использование мобильных приложений, благодаря которым пациентам не нужно повторно приходить в медицинскую организацию для получения результатов лабораторных исследований, так как они становятся доступны в смартфоне. Это не просто экономия времени пациента, но и сокращение очередей и занятости медицинского персонала. Аналогичный эффект может быть достигнут при применении систем телемедицины и телездравоохранения, как для целей удаленного оказания консультативной помощи, так и при мониторинге хронических состояний. Экспертные системы и искусственный интеллект, которые помогают медицинскому персоналу при постановке диагноза и назначении лечения, способны повысить качество и безопасность медицинской помощи. Полный доступ ко всей медицинской истории пациента, который может быть обеспечен при условии интеграции разрозненных медицинских информационных систем через единые стандарты на национальном уровне также способствует формированию у врача более полной клинической картины и, соответственно, принятию правильных решений в ходе диагностики и лечения. Системы отслеживания лекарственных средств и обратной связи с пациентом могут содействовать более рациональному применению препаратов, особенно высокозатратных. Системы бизнес-аналитики способны содействовать решению проблем общественного здравоохранения, включая совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями, прогнозирование заболеваемости и смертности.