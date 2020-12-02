Флагманский смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.

Компания Xiaomi объявила о запуске на рынке РК нового флагманского смартфона Mi 10T Pro. Как отметили в компании, «модель поднимает творчество на новый уровень с непревзойденными характеристиками в своем классе и продолжает раздвигать границы, обеспечивая первоклассный пользовательский опыт для всех, от практикующих профессионалов до энтузиастов стриминга и мобильных геймеров».

Mi 10T Pro продолжает традицию Xiaomi по выводу на рынок камер сверхвысокого разрешения с поддержкой оптической стабилизации и 8K-видео. Модель может похвастаться новыми функциями программного обеспечения для съемки динамических фотографий. Шесть автономных режимов с длинной выдержкой позволяют делать необычные снимки: от движущейся толпы с фокусом на основном объекте и размытием окружения, до звездных следов, создающих эффект «закрученного» звездного неба. Функция «Клонирование» позволяет запечатлеть в одном кадре до четырех копий одного объекта съемки. Кроме того, функция серийной съемки предлагает бесконечные возможности для развлечения, позволяя пользователям создавать фотографии с временным промежутком, которые также могут быть преобразованы в видео. А три новых светофильтра — «Киберпанк», «Золотые волны» и «Черный лед» — помогают воплотить желаемое настроение в жизнь.

Mi 10T Pro также предлагает привлекательные новые функции видео. «Видеоклоны» фиксируют «два себя» в одном видео, а «Двойное видео» может записывать одновременно с передней и задней камеры устройства, что делает его идеальным для съемки неожиданных событий. Наконец, «Покадровое селфи-видео» позволяет пользователям создавать эффект быстрой перемотки вперед для более увлекательных видеоблогов.

Mi 10T Pro оснащен одним из лучших плоских дисплеев, доступных для смартфонов с частотой обновления 144 Гц. Дисплей Xiaomi AdaptiveSync автоматически подстраивается под частоту кадров контента: просмотр фильма на частоте 48 Гц или сериалов — на частоте 50 Гц; потоковая передача видео на частоте 30 Гц или 60 Гц — для прокрутки каналов социальных сетей; для игр — на частоте до 144 Гц. Это гарантирует бесперебойную работу и оптимальное использование батареи.

Благодаря цветовой гамме P3 и TrueColor дисплей предлагает чрезвычайно широкий цветовой диапазон и точную передачу цвета. Режим чтения 3.0 имитирует текстуру бумаги для защиты глаз пользователя, в то время как «Режим солнечного света 3.0» автоматически увеличивает контраст и регулирует динамическую насыщенность цвета на открытом воздухе. Благодаря встроенному датчику внешней освещенности на 360° экран может интеллектуально регулировать яркость — даже в условиях подсветки.

Работая на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, Mi 10T Pro предлагает исключительную энергоэффективность, производительность и возможность подключения к сети 5G. Xiaomi предлагает широкий спектр диапазонов 5G, что обеспечивает совместимость с большим количеством сетей в большем количестве мест, чем раньше. Однако важно отметить, что возможность подключения к сетям 5G будет зависеть от возможностей местного оператора.

Пользователи также смогут насладиться играми на уровне настольных компьютеров благодаря графическому процессору Qualcomm Adreno 650. Вместе с UFS3.1 и LPDDR5 эти устройства применяют лучшие в отрасли ПЗУ и ОЗУ для смартфонов, доступные сегодня. Помимо этого Mi 10T Pro может похвастаться одними из самых больших аккумуляторов флагманской серии Xiaomi (5000 мА/ч, типовое значение) с комплектным зарядным устройством на 33 Вт.

В Казахстане Xiaomi Mi 10T Pro поступит в продажу 3 декабря и будет доступен в версии 8+256 Гб памяти. Цена составит 259 990 тенге. Приобрести его можно будет в торговых сетях Мечта, Sulpak, Белый Ветер, Технодом, Эврика и Mi.com.kz.