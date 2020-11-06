Казахстанские танкисты вошли в тройку лучших на чемпионате ЦА по World of Tanks

Турнир проходил в формате взводных боев в течение сентября-октября 2020 года.

Общий призовой фонд турнира BrainWarrior составил 1 млн тенге и 250 000 Gold (внутриигровая валюта игры World of Tanks от Wargaming). К участию в турнире приглашались танкисты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Танковые баталии прошли в формате 3*3 игрока в online (игра по сети).

Чемпионат состоял из двух отборочных этапов, в которых приняли участие порядка 260 команд. За звание сильнейших кибертанковых команд боролjсь более 750 игроков из разных стран Центральной Азии. Чемпионом ЦА по World of Tanks стала киргизская команда -KGG-. Второе место также завоевала команда из Кыргызстана Winged Cavalry. Казахстанская команда Odium в общем зачете стала третьей. Завершает список лидеров еще одна команда из Киргизии — Tankist.

Турнир был организован и проведен компанией Wargaming при поддержке Actibo (безалкогольный функциональный напиток, торговая марка компании «Маревен Фуд Тянь-Шань») и Beeline Казахстан. Отмечается, что World of Tanks имеет крупнейшую в СНГ аудиторию игроков. На сегодняшний день аудитория игры в Казахстане составляет порядка 1,5 млн зарегистрированных игровых аккаунтов.