Подписано соглашение по проекту «Байтерек»

Багдат Мусин обсудил с Дмитрием Рогозиным вопросы сотрудничества в космической сфере.

31 октября 2020 года в Москве прошла рабочая встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе — дальнейшее развитие комплекса «Байконур». Обсуждались также вопросы по проекту «Байтерек» («Назарбаевский старт»), «Гагаринский старт».

В ходе встречи был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством РК и правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года. В рамках процедуры был также подписан контракт на оказание услуг по созданию КРК «Байтерек» который, в свою очередь, подписали генеральный директор АО «ЦЭНКИ» Андрей Охлопков и генеральный директор АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие „Байтерек“» Куат Мустафинов.

КРК «Байтерек» является комплексом, предназначенным для запусков космических аппаратов российской ракетой-носителем «Союз-5» и ее возможными модификациями, с высоким уровнем экологической безопасности. В этом проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя «Союз-5», контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части. Казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М».