Камер видеонаблюдения во дворах Алматы станет больше

Общегородская программа «Безопасный двор» реализуется в городе на протяжении нескольких лет.

По данным Управления местной полицейской службы, на сегодняшний день в рамках программы «Безопасный двор» в жилом массиве мегаполиса установлено свыше 121 тысячи камер видеонаблюдения. Из них 33757 установлено во дворах многоквартирных домов, 33014 — в частном секторе, еще 4210 — на перекрестках спального массива.

«Общегородская программа „Безопасный двор“ успешно реализуется в Алматы на протяжении нескольких лет. И как свидетельствует практика, это эффективный метод профилактики как правонарушений, так и преступлений. С начала года с помощью камер видеонаблюдения, установленных во дворах домов, раскрыто 4309 преступлений. Планируется расширение систем видеомониторинга города, в том числе и по программе „Безопасный двор“. По алгоритму, жители определенного дома с помощью КСК утверждают компанию, которая установит камеры и будет оказывать техническую поддержку. Между сторонами заключается договор по ежемесячной оплате услуг. Эта сумма варьируется от 200 до 350 тенге в месяц. По предварительной договоренности, гражданин имеет возможность вывода сервера в свою квартиру. Положительные отзывы от граждан и их дельные рекомендации в наш адрес поступаю ежедневно», — сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.