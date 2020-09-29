Национальный олимпийский комитет признал Qazaq Cybersport Federation

Сертификат о признании спортивной федерации является основным документом, подтверждающим легитимность ее деятельности в Казахстане.

Национальный олимпийский комитет РК сертифицировал РОО «Qazaq Cybersport Federation», признав эффективность ее деятельности по выстраиванию в Казахстане полноценной экосистемы киберспорта, как в части организации национальных соревнований с выходом атлетов на международный уровень, так и в отношении развития массового сегмента этого специфического современного явления. Соответствующий документ был вручен 28 сентября президенту Казахстанской федерации киберспорта Куанышбеку Есекееву Генеральным секретарем НОК Андреем Крюковым в Алматы.

Сертификат о признании спортивных федераций является основным документом, подтверждающим легитимность деятельности спортивных федераций по развитию профильного для них вида спорта в Казахстане. Иными словами, этот документ признает право спортивного объединения организовывать национальные соревнования, итоги которых будут официально признаны спортивными властями республики, а также представлять страну за рубежом и формировать состав участников международных соревнований от Казахстана на основе своих внутренних турниров.

На данный момент такое признание НОК получили 83 спортивные федерации. Qazaq Cybersport Federation была сертифицирована еще в июне текущего года, но из-за действовавшего на тот момент карантинного режима процедура вручения сертификата была перенесена на более поздний срок. В итоге она состоялась в Алматы 28 сентября. Документ, дающий Qazaq Cybersport Federation право пройти процедуру отраслевой аккредитации в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан и полноценно развивать киберспорт на территории страны был вручен Генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андреем Крюковым президенту Казахстанской федерации киберспорта Куанышбеку Есекееву.

«Национальный Олимпийский комитет Казахстана выдает признание не только федерациям по олимпийским видам спорта, но и неолимпийским, в том числе — новым видам спорта, которые стремительно набирают популярность среди молодой аудитории. Мы не исключаем возможности появления в будущем совместных проектов Национального Олимпийского комитета Казахстана и Федерации киберспорта для популяризации олимпийских ценностей среди последователей е-спорта», — отметил Андрей Крюков.

Казахстанская федерация киберспорта (Qazaq Cybersport Federation) — это некоммерческая организация, образованная с целю развития и популяризации в РК киберспорта как части международного спортивного движения и подготовки граждан страны к жизни в информационном обществе. Она была создана в декабре 2017 года инициативной группой профессионалов и любителей киберспорта. А уже в июне 2018 года получила аккредитацию в МКС, что означало официальное признание кибердисциплин видом спорта в стране. Qazaq Cybersport Federation начала работу по созданию полноценной экосистемы киберспорта, развернув собственную национальную платформу для проведения соревнований по киберспортивным дисциплинам Pinger.Pro. За два года функционирования этой площадки в турнирах приняло участие около 55

«Можно смело сказать, что в Казахстане создан свой собственный киберстадион, который позволяет проводить не только внутренние, но и международные соревнования по киберспорту, причем этот проект постоянно совершенствуется и дополняется. Над его модернизацией трудятся исключительно казахстанские специалисты, он создан руками наших казахстанских ребят, это полностью отечественный продукт, который интересен не только участникам, но и зрителям. Общее количество просмотров трансляций на наших каналах превысило 10 миллионов, а общий охват аудиитории круппными мероприятиями составляет от трех до шести миллионов уникальных лидов, включая страницы СМИ и трансляции. Кроме того, федерация активно сотрудничает с разработчиками и правообладателями игр (Garena, Dragonest, Tencent, Wargaming, Epic Games, Riot Games) для того, чтобы казахстанские любители киберспорта имели доступ ко всем новым мировым разработкам», — отмечает президент Казахстанской федерации киберспорта Куанышбек Есекеев.

При этом казахстанские киберспортсмены не концентрируются исключительно на внутреннем рынке: с начала 2020 года РОО «Qazaq Cybersport Federation» представляет интересы РК в Азиатской Федерации Киберспорта (AESF — Asian Esports Federation) в качестве полноправного члена этой международной спортивной организации, признанной Олимпийским советом Азии. С марта 2020 года федерация является членом международной федерации компьютерного спорта IESF (International Esports Federation), а с мая стала участником GEF (Global Esports Federation), еждународной организации, которая впервые в истории мирового киберспорта решила объединить все действующие международные киберспортивные организации и вывести киберспорт на Олимпийские Игры.

Qazaq Cybersport Federation уже обладает эксклюзивными правами на проведение отборочных этапов чемпионата мира World Electronic Sports Games (WESG), проводимого Ali Play с суммарной аудиторией более 10 млн человек. QCF намерена расширять список международных турниров, проводимых на казахстанской платформе. Строительство киберспортивной экосистемы с Pinger.Pro в качестве базового центрального элемента продолжается: сейчас в Казахстане, по данным экспертов, киберспортом интересуются около трех с половиной миллионов человек. Лидером здесь является Алматы (864 тыс. человек), Нур-Султан (385 тыс. регулярно участвующих либо следящих за соревнованиями пользователей интернета) и Шымкент (367 тысяч). Для того, чтобы количество любителей киберспорта постоянно увеличивалось, а уровень их подготовки повышался, QCF ведет активную работу над образовательными программами, разработкой методичек и над созданием казахстанской онлайн-академии киберспорта. В будущем, помимо обеспечения участия казахстанских команд в официальных международных соревнованиях и организации республиканских чемпионатов, первенств и кубков, федерация намерена выработать систему присвоения спортивных разрядов и званий киберспортсменам с дальнейшим включением их в Спортивную классификацию Республики Казахстан.