Сотовый оператор Humans начал работу в Узбекистане

За три месяца приложение скачали более 400 тыс. раз.

С 15 сентября в Узбекистане начал работать новый сотовый оператор Humans. Об этом на YouTube-канале компании сообщил руководитель Владимир Добрынин. По словам главы Humans, SIM-карты уже доставляются клиентам, которые сделали предзаказ на сайте. С 17 сентября новая связь будет доступна во всех в точках продаж и обслуживания компании. Вместе с новым оператором Добрынин анонсировал создание собственной розничной сети продаж, запуск бонусной программы для заработка бонусных сумов и кешбэк на всех операциях, передает «Курсив».

Руководитель компании-оператора сообщил, что за три месяца приложение скачали более 400 тыс. раз, начислено свыше 1,5 млрд бонусных сумов, за последний месяц получено более 150 тыс. предзаказов на SIM-карты и банковские карты.

Ранее международная группа компаний Humans 16 июня представила первую версию своего мобильного приложения в Узбекистане. Финтех-платформа объединит в себе услуги виртуального мобильного оператора, финансового сервиса, витрину товаров и услуг и кешбэк с каждой покупки. Объем инвестиций в развитие компании в РУз составил около 15 млн долларов.

ООО Humans входит в одноименную группу компаний, основанную в 2016 году. Они сфокусированы на разработке технологических проектов в финансовом секторе, телекоммуникациях, в области обмена информацией и медицине. Офисы расположены в Сингапуре, Нью-Йорке, Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Ташкенте. Основатель компании — Владимир Добрынин. До этого он руководил виртуальным мобильным оператором YOTA.