ЕНТ будут переводить в электронный формат

Министр образования считает, что траты на участие в тестировании комиссий не оправданы.

Глава МОН РК Асхат Аймагамбетов поделился информацией о том, что ЕНТ в Казахстане перейдет в электронный формат. В ведомстве решили, что пора заняться модернизацией процедуры проведения единого национального тестирования.

«В век цифровизации недопустимо тратить 1,5 млрд тенге на обеспечение участия в составах комиссий нескольких тысяч человек, тем более, что это не дает должного эффекта. Поэтому процедура поэтапно перейдет в электронный формат с обеспечением современной системой прокторинга и видеонаблюдения», — заявил министр образования.

Он также высказался на тему содержания вопросов в тестах. Несмотря на то, что в последние годы проводилась работа по обновлению базы тестов, тем не менее, часть вопросов все еще нацелена на зазубривание и запоминание фактов. По мнению Асхата Аймагамбетова от этой практики надо отходить. Во главу угла должны быть поставлены критическое мышление и функциональная грамотность, а не автоматическое воспроизведение заученной информации.

«Нам предстоит решить вопрос по полному обновлению базы тестов по примеру западных SAT и PISA, когда оценивается функциональная грамотность и умение применять знания на практике. И это должны быть вопросы совершенно другого характера, которые невозможно зазубрить, а соответственно — и списать. После того, как мы разделили ЕНТ на выпускные экзамены в школах и вступительные экзамены в вузы, появилась возможность рассмотреть вопросы по изменению подходов к оцениванию необходимых компетенций, так как ЕНТ — это оценивание не того, что человек учил в школе, а его готовности обучаться по выбранной специальности в вузе. Это большая и очень серьезная работа, которую предстоит осуществить в ближайшие годы. Безусловно, все эти меры будут заранее обсуждены с экспертами и педагогами на основе научных данных, и только после этого будет принято окончательное решение», — отметил глава министерства образования.