Astana Hub запускает Investors School

Интенсивный курс направлен на формирование целостностного представления о методике оценки и инвестирования в технологические компании.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub запускает онлайн-школу для инвесторов. Investors School — это обучающий интенсивный курс по венчурному инвестированию для собственников бизнеса, инвесторов и бизнес-ангелов, который пройдет с 12 по 14 октября. Программа курса направлена на формирование целостностного представления о методике оценки и инвестирования в технологические компании.

Главное условие для участников — наличие собственного капитала и стремление к новым знаниям в сфере венчурного инвестирования, желание начать инвестировать. Приветствуются владельцы крупного бизнеса, бизнес-ангелы, топ-менеджеры корпоративного сектора, успешные предприниматели.

Дедлайн подачи заявок для участия в Investors School:

— для участия в потоке 3: до 9 октября

— для участия в потоке 4: до 5 ноября.

По итогам обучения выпускники получат приглашение на эксклюзивный Invest Day от Astana Hub, который пройдет 13 ноября. Invest Day — это деловая площадка для инвестиционно-привлекательных стартапов и венчурных инвесторов, готовых вкладывать средства в технологические проекты.