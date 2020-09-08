Конкурс стартапов и технологических предпринимателей пройдет в РК

Общий призовой фонд Startup Go составит 6000 долларов.

Startup Go — это не просто конкурс для стартапов и технологических предпринимателей, который пройдет в рамках международного фестиваля GoViral, а отличная возможность для локальных команд создать глобальную компанию, масштабировать ее на весь мир, и как итог — повлиять на миллионы жизней.

Сегодня набирает тренд именно создание impact-стартапов, где цель — не только заработать, но и решить конкретную социальную проблему. У конкурсантов будет возможность пропитчить свой проект перед международными и локальными инвесторами, получить денежный приз, услышать обратную связь от экспертов, и построить качественный нетворк.

Кто может подать заявку?

— Youth Impact-стартапы ранней стадии (не старше трех лет), которые будут способствовать социальному, экономическому или экологическому развитию в сообществах.

— Обязательно наличие прототипа продукта (одной презентации проекта будет недостаточно).

— Сформированная команда.

— Наличие трекшна (доказательств, что продукт необходим рынку (имеются первые пользователи/продажи/регистрации/предоплаты)).

— Полная вовлеченность команды в реализацию своего проекта (full-time).

— География: Центральная Азия.

— Готовность презентовать свой проект на конкурсе онлайн во время фестиваля c 9 по 18 октября.

На всех этапах конкурса члены жюри будут комплексно оценивать все проекты по нескольким параметрам. Общий призовой фонд составляет 6000 долларов. Он будет разделен между тремя лучшими стартапами. В дополнение, победители получат менторскую и экспертную поддержку в течение месяца после окончания конкурса. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте.