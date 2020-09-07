В Павлодаре появятся «умные дороги»

Датчики в асфальте будут следить за «лихачами».

10 новых «умных» мобильных комплексов автоматической фиксации скоростного режима «Оракул» будут регистрировать нарушения на дорогах Павлодара. В настоящее время в городе установлено 24 поста контроля «RedSpeed», 10 из которых заменят на более усовершенствованные модели. Скорость машин, проходящих через контролируемую полосу проезжей части дороги, будут определять с помощью вмонтированных в асфальт датчиков, передает «Литер».

«Система обеспечивает двойную фиксацию правонарушения, где два снимка нарушения могут использовать в качестве исчерпывающих доказательств того, что транспортное средство двигалось с превышением установленной скорости», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Дамир Сиразидимов.

Система помогает получить изображение транспортного средства для распознавания номера авто. Для работы в круглосуточном режиме у системы есть встроенный модуль подсветки, который не создает помехи участникам дорожного движения. В полиции отметили, что в случае превышения скорости на контролируемом участке дороги движущийся объект фотографируют три раза. Скорость авто, проходящих через контролируемые полосы проезжей части, измеряют с помощью многоцелевого микроволнового радара, сопряженного и синхронизированного с устройством видео-фиксации. Контроль скорости охватывает до шести полос движения транспортных средств в одном направлении. Он идентифицирует весь поток машин по регистрационным номерным знакам, независимо от выявленных нарушений ПДД, с фото и видео фиксацией транспортных средств.

«Система автоматически выявляет и регистрирует нарушения скоростного режима на дороге в диапазоне от пяти до 240 километров в час с последующим формированием карточки учета правонарушений», — сообщили полицейские.

Мобильные комплексы появятся на следующих участках и адресах: Кутузова, 203 (возле дома 199), Кутузова 46/1, Лимонная, 31 (конец Кутузова — дачи на аэропорт, ул. Береговая 67), Камзина, 72 (возле дома 49), Чкалова (Агродизель, возле дома 100), на пересечении Сатпаева-Достоевского, Суворова, 15 (напротив дома 60 и магазин Алтын балык), Ломова, 149 (напротив ТД «Мечта»), Мира, 17 и на автодороге напротив «Тойота центра».