Произошла ошибка: школьникам вернули бесплатный доступ к электронным учебникам

Минобразования обязало издательство «Алматыкiтап» открыть доступ к учебным материалам.

Казахстанцам вернули бесплатный доступ к электронным учебникам издательства «Алматыкiтап». Об этом сообщил директор республиканского научно-практического центра «Учебник» министерства образования и науки Гани Бейсембаев. Родители школьников с дистанционной формой обучения пожаловались на платный доступ к учебникам, размещенным на сайте минобразования, передает Sputnik.

Ранее представитель издательства сообщила, что для использования электронных учебников школы должны заключить контракт с «Алматыкiтап», либо оформить индивидуальную подписку.

«По данной ситуации сообщаю следующее: все ссылки электронных учебников, размещенные на сайте МОН, являются строго бесплатными. По технической причине, допущенной издательством „Алматыкітап“, принцип бесплатного доступа к учебникам нарушен», — указал Гани Бейсембаев.

Бесплатный доступ к учебным материалам восстановлен.