В Карагандинской области ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 26 МВт

Планируется, что ежегодно солнечный парк будет вырабатывать около 34 млн кВт/ч электроэнергии.

В Карагандинской области реализован проект по строительству солнечного парка с установкой 62 тыс. фотовольтаических панелей. Общая проектная стоимость станции составила 5,6 млрд тенге. Строительство электростанции началось в мае 2020 года. На сегодняшний день компания создала дополнительно 7 постоянных рабочих мест. Как сообщили в пресс-службе Kazakh Invest, в проект инвестировала компания ТОО «КазСолар 50».

«Данный проект реализован в соответствии с лучшими техническими и международными стандартами и направлен на производство экологически чистой электроэнергии, защиту окружающей среды и обеспечение надежной и бесперебойной работы Национальной электрической сети Казахстана. Это наш третий проект в регионе. Общая мощность наших электростанций достигла 176 МВт», — отметил генеральный директор ТОО «КазСолар 50» Евгений Гребенников.

Как отмечают специалисты, реализация инвестпроекта сократит выбросы углекислого газа в атмосферу на 24 тысяч тонн в год. При строительстве электростанции было задействовано более 120 казахстанских работников. На сегодняшний день компания создала дополнительно семь постоянных рабочих мест.