Студенты могут перевестись или восстановить обучение онлайн

Новая услуга доступна для студентов колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки.

На портале электронного правительства появилась услуга, с помощью которой студенты колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки могут подать заявление на перевод и восстановление. Об этом рассказали представители АО «Национальные информационные технологии».

Для того, чтобы подать заявление онлайн, в разделе «Образование» на портале eGov нужно выбрать услугу «Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования». Заказав услугу, необходимо заполнить все обязательные поля. В случаях, когда необходимый документ не отображается на портале по причине отсутствия в информационной системе «Национальная образовательная база данных», пользователь может добавить сведения самостоятельно.

Если студент переводится из зарубежной организации образования, то ему нужно будет вложить отсканированные копии следующих документов:

— документа об освоенных учебных программах;

— документ о завершении предыдущего уровня образования;

— результаты вступительных испытаний при поступлении.

При восстановлении из-за финансовых трудностей пользователю нужно приложить отсканированную копию квитанции об оплате за учебу.

При успешной обработке запроса в личный кабинет пользователя поступит уведомление о переводе или восстановлении, либо расписка об отказе в приеме документов.