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О воздушном патрулировании дорог рассказал глава ДП Алматы

В мониторинге дорожного движения используют не только вертолеты, но и дроны.

19 августа 2020 07:07, Profit.kz
Рубрики: Общество

В Алматы возобновили воздушное патрулирование с целью анализа и мониторинга дорожной обстановки. Облет дорог был совершен в часы пик. Кроме того, в мониторинге дорожного движения тперь используют дроны. Пока конкретных итогов патрулирования начальник полиции Алматы Канат Таймерденов не сообщил, но он заверил, что выявленные проблемы будут отработаны в кратчайшие сроки.

«Согласно поручению министра мы провели вертолетный облет в местах, где наблюдается транспортный поток в „час пик“. Кроме этого облета мы сейчас используем дроны и другие технические средства, чтобы проанализировать, где и в каких участках имеются проблемы, и как мы будем их решать», — заявил Таймерденов на брифинге.

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