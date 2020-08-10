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В СЭЗ Бишкека нашли незаконную майнинг-ферму

Работники Финпола устанавливают круг причастных к незаконной деятельности лиц.

10 августа 2020 07:03, Profit.kz
Рубрики: Соседи

На территории свободной экономической зоны «Бишкек» выявлена незаконно работающая майнинг-ферма. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. 6 августа сотрудники ГСБЭП в рамках досудебного производства на основании постановления следственного судьи провели обыск в ангаре, оборудованном под ферму по добыче цифровых денег (криптовалюта), передает Sputnik.

«Внутри помещения были обнаружены работающие майнинг-системы, подключенные к сетям электрической энергии и интернета», — рассказали в ведомстве.

Сейчас работники Финпола устанавливают круг причастных к незаконной деятельности лиц из числа руководителей СЭЗ и чиновников. Выясняется, каким способом было ввезено оборудование, и на каких основаниях осуществлялось энергоснабжение майнинг-фермы.

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