Переход на удаленку повышает уязвимость казахстанцев перед хакерами

Уже зафиксировано восемь тысяч кибератак.

Во время пандемии кибербезопасность становится более важной, так как множество людей работают или продолжают обучение удаленно из-за вынужденной изоляции или ограничения передвижения. По итогам первого полугодия 2020 года в Казахстане было зафиксировано 7,8 тыс. инцидентов нарушения информационной безопасности — на 25,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10,4 тыс.). При этом наибольшее количество кибератак в текущем году наблюдается именно в «карантинных» апреле (1,5 тыс. инцидентов) и мае (1,7 тыс. инцидентов), сообщает Ranking.kz со ссылкой на KZ-CERT.

Напомним, с 5 июля текущего года государственная комиссия решила ввести ограничительные меры. В том числе было поручено сохранить дистанционную форму работы не менее 80% сотрудников госорганов, офисов, национальных компаний и иных организаций. Параллельно на дистанционную работу было переведено и множество сотрудников частных организаций. Массовый выход на удаленную работу делает казахстанцев более уязвимыми перед мошенничеством в интернете. Крайне опасно и то, что киберпреступники могут дистанционно отключить информационные системы разных организаций, в том числе больниц, а также нарушить процессы их деятельности.

В текущем году заметнее всего увеличилось количество инцидентов, связанных с отсутствием доступа к интернет-ресурсу: за год показатель вырос более чем в 2,7 раза, до 1,5 тыс. случаев. Также значительно увеличилось число DDoS-атак — на 68,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наблюдается и рост фишинговых атак — плюс 13,8% за год, до 700 случаев.