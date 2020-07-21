Медицинский консорциум Германии выбирает InterSystems

Проект Smart Medical Information Technology for Healthcare (SMITH) — безупречный обмен данными в медицине.

Цифровизация и создание сетевых структур играют все более важную роль в медицинских центрах и больницах вместе с высокими требованиями к безопасному и удобному обмену данными, а также эффективному управлению данными. В этой связи несколько университетских клиник, университетов, исследовательских центров, а также фармацевтических и ИТ-компаний Германии объединились и создали консорциум Smart Medical Information Technology for Healthcare (SMITH). Он финансируется в рамках инициативы медицинской информатики Федерального министерства образования и науки Германии.

Основной целью консорциума является объединение медицинского обслуживания и научных исследований, а также улучшение индивидуального обслуживания пациентов с помощью инновационных медицинских решений и новых возможностей обработки данных на основе стандартов. Кроме того, должна быть обеспечена новая культура обмена данными, и пациенты должны иметь возможность активно участвовать в медицинском обслуживании и исследованиях. Для достижения этой цели SMITH возлагает большие надежды на совместную работу компаний März и InterSystems.

Начало внедрения

Под руководством März Internetwork Services AG и рабочей группы по обеспечению интероперабельности (SMITH Arbeitsgruppe Interoperabilität) был разработан совместный план действий. Уже отмечаются первые успехи сотрудничества: В течение трех недель в университетских клиниках Гамбурга-Эппендорфа, Йены, Аахена и Лейпцига были установлены все базовые компоненты для клинического домена центров интеграции данных (DIZ).

Для необходимых служб, таких как платформа IHE, сервер FHIR и компоненты анализа данных, в кластере из различных серверов были настроены и интегрированы модули InterSystems HealthShare, такие как Operational Data Store (шлюз FHIR), Unified Care Record (медицинские карты) и Health Insight (анализ данных). Была также использована ​​платформа данных InterSystems IRIS for HealthTM для разработки дополнительных услуг. InterSystems HealthShare и InterSystems IRIS for Health поддерживают многочисленные стандарты связи и форматы данных и являются основным элементом платформы интероперабельности в каждом центре интеграции данных (DIZ).

Подготовка к инновационным сценариям использования

Работы по развертке завершились успешным внедрением тестовых данных. Следующие запланированные шаги включают, среди прочего, настройку интерфейсов для первичных систем и их установку в местах расположения DIZ в университетских клиниках Бонна, Эссена и Галле. Создание ИТ-инфраструктуры DIZ также послужит основой для запуска сценариев использования SMITH в этом году, таких как ASIC, HELP и PheP, в отношении которых соответствующие рабочие группы уже согласовывают свои действия.

О консорциуме SMITH

В рамках реализации концепции схемы финансирования медицинской информатики Федерального министерства образования и научных исследований (BMBF) Германии принимают участие и финансируются университетские больницы в Аахене, Йене, Лейпциге, Гамбурге, Бонне, Эссене и Галле. Их целью в рамках SMITH является разработка инновационной структуры для межведомственной связи и обмена медицинскими и исследовательскими данными между участниками и за их пределами. Вы можете получить дополнительную информацию о консорциуме SMITH на сайте.

О компании InterSystems

InterSystems является платформой, на которой работают многие важнейшие в мире прикладные системы. InterSystems выполняет роль «основы для решения важнейших задач»™ в здравоохранении, в финансовой и правительственной сфере и других областях, где от этих решений зависит человеческая жизнь и благосостояние. Частная компания InterSystems, основанная в 1978 г., находится в Кембридже, штат Массачусетс (США), и имеет представительства в разных странах мира. Ее программные продукты используют ежедневно миллионы людей более чем в 80 странах. Дополнительные сведения — на сайте InterSystems.