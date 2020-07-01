Владельцев электронных денег выведут из тени

В Казахстане планируется внести изменения и дополнения в законодательство о платежах и платежных системах.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил на законодательном уровне проработать обязательную идентификацию владельцев электронных денег. Также глава правительства отметил, что необходимо продолжить работу по введению экономического стимулирования выхода бизнеса из теневого сектора, передает Zakon.kz.

«Для дальнейшего снижения теневой доли нужны дополнительные меры отраслевого характера. В этой связи необходимо обратить внимание на следующее. Первое. Министерству финансов и другим заинтересованным госорганам поручаю внести предложения по устранению незаконных экспортно-импортных валютных операций. Министерству финансов — продолжить работу по совершенствованию цифровизации услуг, дальнейшей интеграции информационных систем, прослеживаемости товаров на территории Казахстана, а также рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в действующее законодательство о платежах и платежных системах, направленных на обязательную идентификацию владельцев электронных денег», — заявил Аскар Мамин.

В результате проведенной работы уже удалось добиться снижения теневой экономики с 27% в 2018 году до 23,6% к ВВП по итогам минувшего года. К 2025 году планируется снизить этот показатель до 20% к ВВП.

«Это позволило дополнительно увеличить доходную часть бюджета на 1,5 трлн тенге. В 44 странах уровень теневой экономики находится ниже 20% и мы стремимся именно к таким показателям», — заключил Мамин.