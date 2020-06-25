Нур-Султан занял II место по показателю быстрорастущих экосистем

Опубликован Глобальный доклад стартап-экосистем 2020.

Нур-Султан освещен в глобальном докладе о том, как регионы могут развивать процветающие стартап-экосистемы. Столица РК заняла второе место по показателю быстрорастущих экосистем среди городов, находящихся на стадии активации. Глобальный доклад стартап-экосистем 2020 (GSER — Global Startup Ecosystem Report) был представлен 25 июня в Сан-Франциско на конференции Ecosystems Couch Conference.

GSER — это всеобъемлющее и самое читаемое в мире исследование стартапов, включающее в себя 250 проанализированных экосистем, глобальный рейтинг Топ-40 экосистем и рейтинг ТОП-100 развивающихся экосистем.

Агентство Startup Genome в партнерстве с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» при участии КФ «Международный технопарк IT-стартапов „AstanaHub“» провели исследование и оценку эффективности экосистемы г. Нур-Султан. Среди экосистем, находящихся на стадии активации, Нур-Султан занимает II место по показателю быстрорастущих экосистем, опережая экосистемы таких городов как Франкфурт, Каир, Манила, средне-восточный регион Ирландии, и др.

Startup Genome в своем исследовании #GSER2020 рассказывает о методике модели жизненного цикла стартап-экосистемы, которая делится на четыре стадии по принципу возрастания: активация, глобализация, расширение и интеграция. Каждый из этапов имеет свои характеристики, задачи и цели. На стадии активации основными целями являются увеличение количества стартапов, увеличение финансирования на ранних стадиях, задействование людей с предпринимательскими качествами и наращивание сплоченного местного сообщества.

Исследование показало, что еще одним преимуществом Нур-Султана, по аналогии с экосистемами на данном этапе развития, является доступность талантов. Кроме того, столица РК продемонстрировала максимальный показатель по индексу роста финансирования. Это говорит о том, что экосистема столицы в целом обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития и увеличения роста инвестиций в отечественные стартапы.

По последним данным, Казахстан занял рекордно высокую 25-ую позицию в рейтинге Всемирного Банка по показателю Doing Business. В связи с этим, легкость ведения бизнеса и поддержка стартапов приводятся в качестве дополнительных причин, по которым стартапам следует переехать в Нур-Султан. Также, сильными сторонами подотраслей экономики для стартапов являются FinTech и Govtech.

Отметим, что электронное правительство Казахстана сегодня занимает 39 место в мире и входит в ТОП-10 стран Азии. Кроме этого, автоматизация госуслуг составляет 82%. Цифровые госуслуги оказаны более чем 10,7 млн пользователей (всего более 277 млн услуг за весь период работы). Экономия средств составила более 8,4 млрд тенге.

«С развитием GovTech в мире высокий рейтинг Казахстана в этой области позволяет нашим стартапам и IT-компаниям использовать свой опыт и экспертизу для экспансии на азиатские, африканские и впоследствии глобальные рынки», — отметил Павел Коктышев, заместитель председателя правления АО «Холдинг „Зерде“».

Представители холдинга отмечают, что вышеуказанное исследование проводилось в критический период. В результате пандемии Covid-19 каждый четвертый стартап из десяти в мире для поддержания своей деятельности имеет запас финансовых средств лишь на три месяца или и того меньше.

Расширяя свой охват, GSER 2020 предоставляет информацию и рекомендации государственным и частным лидерам о том, как способствовать процветанию стартап-экосистем. В частности, фокус сосредоточен на том, как правительства могут поддерживать и использовать инновационные экосистемы для перезапуска экономик, восстанавливающихся после периодов строгого карантина, вызванного пандемией Covid-19.

«Настало время политикам, общественным лидерам и фондам удвоить свою поддержку местных стартапов, двигателя № 1 в создании рабочих мест и экономического роста. Глобальный доклад стартап-экосистем — это основа глобальных знаний, где мы как сеть объединяемся, чтобы определить, какая политика на самом деле дает экономический эффект и в каком контексте», — сказал Джей Ф. Готье, основатель и генеральный директор Startup Genome.

С момента наступления глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса Covid-19, по инициативе президента Казахстана был принят ряд мер. Начисление и уплата налогов и социальных выплат с ФОТ были отменены на шесть месяцев для субъектов МСБ в ИТ-отрасли и других пострадавших секторах экономики. К другим мерам относятся расширение видов деятельности, признаваемых приоритетными для целей господдержки, отсрочка и реструктуризация платежей по кредитам, снижение и унификация ставок по кредитам, увеличение объема государственных гарантий. Государственные органы на постоянной основе взаимодействовали с представителями IT-сообщества и стартапов для обсуждения приоритетных вопросов и сбора актуальных предложений по изменению госпрограммы «Цифровой Казахстан», обновление которой было инициировано президентом Казахстана. Таким образом было собрано свыше 400 инициатив от более чем 200 ИТ-компаний.

«В результате активного сотрудничества между государством, IT-бизнесом и другими участниками инновационной экосистемы были разработаны мероприятия и инициативы, которые будут отображены в обновленной госпрограмме „Цифровой Казахстан“. Данные меры отражают текущие реалии цифровой экономики и простимулируют ее активное развитие», — подытожил Павел Коктышев.

Стоит отметить, с 2018 года, с момента запуска «Цифрового Казахстана», по всем основным показателям отрасли ИКТ наблюдается стабильный рост. За два года реализации госпрограммы количество ИКТ-компаний возросло с 5 129 до 6 904, занятость в сфере IT увеличилась с 60 229 до 69 507 человек, экспорт IT-услуг вырос с 14,9 млн до 22,2 млн долларов.