Дату, место и результаты ЕНТ можно узнать через приложение Aitu

Кроме того, приложение позволяет оценить шансы на грант.

С помощью приложения Aitu, разработанного компанией BTS Digital, казахстанские школьники смогут получить сведения о времени и месте, а после сдачи — и результатах Единого национального тестирования. Также после подачи заявки и документов на участие в конкурсе государственных образовательных грантов выпускники с помощью Aitu смогут узнать итоги распределения и информацию о присуждении государственного гранта.

«ЕНТ инфо» представляет собой бот-сервис, в котором пользователю достаточно ввести свой ИИН, и далее он может узнать важные детали дня тестирования. Найти сервис можно путем ввода названия в строку поиска в приложении, или же перейдя по ссылке, которая напрямую приведет к боту после регистрации в Aitu. Воспользоваться услугой и получить информацию касательно тестирования могут как выпускники, зарегистрировавшиеся на экзамен онлайн, так и те, кто регистрировался традиционным способом через филиалы Национального центра тестирования. Сервис доступен для любого пользователя приложения Aitu на казахском и русском языках.

Ранее основным источником всей информации касательно ЕНТ служил сайт или же консультационные отделения Национального центра тестирования. Теперь такая же официальная информация о тестировании доступна в «ЕНТ инфо». Информация появляется на обоих ресурсах одновременно и имеет общий источник. Однако преимущество «ЕНТ инфо» в том, что выпускнику нет необходимости постоянно проверять обновление данных — достаточно один раз ввести свой ИИН, а далее сервис автоматически будет отслеживать и с помощью уведомлений сообщать обо всех обновлениях. Школьники же могут не отвлекаться и сфокусироваться на подготовке к тестированию. Важно отметить, что пользователь получит информацию сразу же, как только она появится в официальных базах — сервис отслеживает изменения по каждому пользователю. Из ограничений можно отметить лишь то, что уведомления об обновлениях будут доступны только по последнему введенному ИИН.

Также сервис сообщает о результатах республиканского конкурса государственных образовательных грантов. Выпускники, подавшие заявку на участие в конкурсе, смогут узнать о присвоении им государственного гранта через приложение Aitu. А сейчас в «ЕНТ инфо» школьники могут выбрать себе вузы и специальности, а также узнать проходные баллы на грант за 2019 год. В разделе «Гранты 2019» сервиса собрана информация о государственных образовательных стипендиях за прошлый год. Будущие абитуриенты могут подобрать себе место обучения по различным параметрам: по профильным предметам ЕНТ, по городу, по вузу, по конкретной специальности или же по ожидаемому баллу на ЕНТ. Творческие специальности, подразумевающие сдачу отдельного экзамена, также включены в список специальностей, по которым осуществляется обзор грантов. Предусмотрен выбор специальностей по языку обучения, так как на одинаковые специальности в одном и том же вузе проходные баллы могут отличаться в зависимости от языка обучения. Такая гибкая система позволяет выпускникам быстро анализировать доступные варианты и с учетом прошлогодних данных оценить свои шансы на бесплатное образование.

Пока сервис предоставляет информацию только по республиканским грантам, не учитывая внутривузовские и частные стипендии, но уже в следующем году планируется расширить возможности «ЕНТ инфо» информацией об указанных видах образовательного финансирования. Также есть планы реализовать дополнительные возможности и по поступлению в Назарбаев Университет, который имеет свою собственную систему тестирования и не принимает результаты ЕНТ в качестве вступительных тестов для абитуриентов.

«Момент окончания школы и поступления в ВУЗ — один из самых волнительных в жизни. Многие выпускники до последнего не могут определиться со специальностями и вузами, где они имеют все шансы получить грант на обучение. Информации всегда не хватало, и она обычно не структурирована. Теперь же с помощью Aitu у каждого выпускника есть возможность не искать информацию частями по разным ресурсам, а получать все необходимые данные в одном приложении, комплексно и сразу после обновления — без лишних авторизаций, кнопок и запросов», — пояснил руководитель продукта Aitu Александр Денисенко.