Бизнесмены в РК теперь могут принимать бесконтактную оплату прямо со смартфона

АО «Казпочта» и Visa объявили о запуске первого коммерческого проекта Visa Tap to Phone в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы.

Технология Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал для приема бесконтактных платежей, без дополнительного оборудования. Visa впервые презентовала технологию в 2019 г., запустив тестовые проекты с рядом крупнейших банков в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы.

Первый коммерческий проект на основе технологии Visa Tap to Phone реализован под брендом POS Mobile в партнерстве с АО «Казпочта». Теперь тысячи владельцев предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане могут легко начать прием бесконтактных платежей, загрузив POS Mobile на свой смартфон и пройдя процедуру регистрации в АО «Казпочта». Использование технологии снижает нагрузку торгово-сервисных предприятий на обработку наличных, позволяет увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга.

В то же время потребители получают лучший опыт, ведь теперь они смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно даже там, где раньше это было невозможно, с помощью бесконтактных карт, смартфонов, а также других носимых NFC-устройств, например — smart-часов, колец и браслетов. В конечном итоге от внедрения решений на базе Visa Tap to Phone выигрывает вся индустрия в целом, так как данная технология позволяет значительно расширить возможности приема электронных платежей в торгово-сервисной сети и ускорить их масштабирование в интересах потребителей, торгово-сервисных предприятий и банков.

«Мы видим большой потенциал для внедрения решений на базе Visa Tap to Phone в Казахстане, — говорит Алия Чыныбаева, региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии. — С одной стороны, в стране растет уровень проникновения бесконтактных платежей. Более 72% транзакций уже совершается с использованием бесконтактных платежных инструментов. С другой стороны, сеть приема безналичных платежей все еще требует развития, особенно в регионах, за пределами крупных городов. Сегодня на каждые 1000 жителей страны приходится всего 10 терминалов для приема платежей, чего, безусловно, недостаточно для полноценного перехода на цифровые рельсы. Visa Tap to Phone призвана помочь расширить возможности торгово-сервисных предприятий в вопросе приема бесконтактных платежей, а потребителям — платить быстро и безопасно».

Кроме того, POS Mobile планируется использовать и в проекте «Социальная карта» для оплаты питания школьников и оплаты услуг в торговых точках-партнерах Казпочты.