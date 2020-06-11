Объем интернет-услуг в сельской местности сократился

Сегодня в стране насчитывается 2,6 миллиона абонентов фиксированного интернета, из них в сельской местности находится лишь каждый пятый.

За январь–апрель 2020 года объем услуг интернет-провайдеров, оказанных населению, составил 73,6 млрд тг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 14,7%. На долю сельского населения пришлось 4,2 млрд тг (минус 10,8% за год), или 5,7% от всего объема услуг в секторе.

Услугами широкополосного интернета в стране охвачены 117 городов и 3324 сел с количеством населения 250 и более человек. Еще около двух тысяч сел такой возможности лишены. Депутатами Мажилиса и Сената инициирован законопроект, который предусматривает упрощение процедуры получения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для сетей мобильной связи, а также вносит дополнения в компетенцию МИО в части оказания содействия в предоставлении мест для строительства сетей мобильной связи. Законопроект позволит операторам связи совместно использовать инфраструктуру и частоты при оказании услуг связи, что обеспечит, с одной стороны, эффективное использование, с другой — экономию инфраструктурных расходов.

Число абонентов фиксированного интернета в стране достигло 2,6 млн, рост за год — на 3,7%. В сельской местности число абонентов составило 542,7 тыс., увеличившись на 2,1% за год. 96,5% от общего количества абонентов фиксированного интернета пришлось на абонентов проводного интернета, 3,4% — на абонентов беспроводного широкополосного доступа с использованием линий наземной фиксированной беспроводной связи, и 0,1% — на абонентов беспроводного широкополосного доступа с использованием спутниковых линий.

В региональном разрезе наибольшее количество абонентов находится в Алматы (417,4 тыс. абонентов), столице (294,9 тыс. абонентов) и Карагандинской области (279,8 тыс. абонентов).