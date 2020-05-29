ИТ-компании принесли в бюджет РК 87 млрд тг в 2019 году

80% всех отчислений обеспечили всего 245 компаний.

АО Холдинг «Зерде» провел анализ налоговых отчислений ИТ-компаний за 2019 год. Из 6 903 компаний 245 обеспечили 86% всех налоговых поступлений в ИТ-отрасль. Сумма налоговых отчислений в 2019 году составила 87,2 млрд. тенге и по сравнению с 2018 г. выросла на 17%.

— 94 компании заплатили от 50 до 100 млн. тенге

— 69 компаний — от 100 до 200 млн. тенге

— 82 компании — от 200 млн. тенге и выше

Основную сумму в бюджет принесли:

— 146 казахстанских компаний (42,9%)

— 70 иностранных компаний (42,5%)

— 29 компаний квазигосударственного сектора (в общем объеме выплаченных в бюджет налогов сумма составила 14,6%).