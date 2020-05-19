Минздрав РК поделится своим опытом по цифровизации

Его руководство выступит на онлайн-сессии BNSR, открытой площадке для эпидемиологов и медицинских профессионалов стран Шелкового пути, по приглашению Минобороны США.

Агентство Министерства обороны США по уменьшению угроз пригласило руководство Министерства здравоохранения РК выступить спикером на онлайн-сессии Biosurveillance Network of the Silk Road countries. Казахстан сможет поделиться своим опытом в цифровом здравоохранении, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу офиса цифровизации МЗ РК.

23 апреля 2020 года Министерством здравоохранения Республики Казахстан было утверждено положение «О присвоении объектного идентификатора на пространстве цифрового здравоохранения». Это было сделано для обеспечения одинакового понимания структуры цифровых данных, которыми обмениваются медицинские информационные системы в процессе коммуникаций. Данное положение позволит создать единое централизованное хранилище медицинских данных на одной платформе. Иными словами, это обмен большими данными без дополнительной обработки.

Принятый Казахстаном шаг заинтересовал Агентство Министерства обороны США по уменьшению угроз. Учитывая актуальность этой темы в борьбе с COVID-19, Агентство пригласило руководство Министерства здравоохранения Республики Казахстан выступить спикером на онлайн-сессии BNSR, открытой площадке для эпидемиологов и медицинских профессионалов стран Шелкового пути.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан является партнером США в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы.

«В настоящее время эксперты программы с обеих сторон активно вовлечены в борьбу с Covid-19. Также на постоянной основе проводятся регулярные видеоконференции с приглашенными узкими специалистами и слушателями/участниками из числа медицинских профессионалов из стран Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока и Восточной Европы. Представители казахстанских медицинских учреждений и правительственных структур уже принимали участие в сессиях по научным подходам, распространению, протоколам лечения коронавируса на протяжении прошлых недель», — подчеркнули в пресс-службе минздрава.