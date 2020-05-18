МВК рекомендовала госорганам продолжить работу по исключению справок

Государственные органы смогут получать необходимые сведения благодаря проводимой интеграции баз данных в информационных системах.

Межведомственная комиссия по вопросам оказания государственных услуг на очередном заседании обсудила с госорганами вопрос исключения ряда справок из реестра государственных услуг. На этот раз речь шла о 24 информационных справках. Как отметил заместитель председателя комитета государственных услуг Министерства цифрового развития Адилет Кушербаев, в государственном реестре 694 услуги, 49 из них — справки.

«На сегодня имеют место случаи, когда гражданам приходится запрашивать эти справки у одного государственного органа для того, чтобы предоставить их в другой госорган. Это приводит к излишней бумажной волоките и бюрократии. Поэтому предлагается исключить ряд справок, содержащих те данные, которые госорган может запросить у своих коллег самостоятельно, получив на это разрешение от гражданина», — отметил Кушербаев.

Государственные органы при этом смогут получать необходимые сведения благодаря проводимой интеграции баз данных в информационных системах. А в случаях, когда информацию запрашивает другой человек, или организация, не имеющие доступа к основным информсистемам, то гражданин сможет подтвердить или отказать им в предоставлении сведений посредством сервиса третьих лиц.

Среди справок, которые на этот раз было предложено исключить из реестра, — «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости», «Выдача справки о временной нетрудоспособности», «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра» и др.

Председатель межведомственной комиссии — министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев обратил внимание участников заседания на важность технической готовности государственных органов к данному процессу.

«Главой государства перед нами поставлена задача вывести в онлайн операции по получению консультаций, справок и подаче заявлений. Мы считаем, что в этом плане нам нужно двигаться в сторону проактивного оказания госуслуг. Поэтому справки, которые госорган может получить самостоятельно, нужно исключать. Но важно, чтобы при этом все государственные органы к этому были готовы технически, чтобы потом не было сюрпризов, и они не продолжали запрашивать несуществующие справки из-за того, что сами своевременно не провели необходимую интеграцию», — заключил Жумагалиев.

По итогам предыдущих заседаний комиссии уже были отменены пять видов справок. Среди них — адресная справка, выдача справки лицам, не завершившим высшее и послевузовское образование и др. В результате это позволило сократить бумажный документооборот на 14 млн документов. Кроме того, по 25 справкам ранее уже было принято решение МВК об исключении их из реестра, и на сегодня в данном направлении уполномоченные госорганы предпринимают технические и юридические меры. Ожидается, что до конца года и эти справки будут отменены.

Наряду с этим на заседании рассмотрели вопросы оптимизации и автоматизации госуслуг в сфере труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, финансов, внутренних дел, здравоохранения и др.