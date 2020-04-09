У Ricoh новый руководитель представительства в Центральной Азии

С 1 апреля 2020 года на эту должность назначен Евгений Ким.

Евгений Ким имеет более чем 15-летний опыт в полиграфической и IT-отраслях. Он занимал различные должности в сфере продаж, включая руководящие, в таких компаниях как Heidelberg, Xerox и Microsoft. Задача Евгения на новом посту — развитие бизнеса Ricoh на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, а также взаимодействие с заказчиками и партнерами всех уровней.

«Регион, за который я несу ответственность — это пять стран с общим населением более 70 млн человек и с огромной территорией. Каждая страна уникальна в своем экономическом развитии, особенностях ведения бизнеса. Но я уверен, что Ricoh может предложить оптимальное решение и востребованный продукт любому клиенту», — отметил Евгений Ким.

Он добавил, что сегодня, когда мир становится все более цифровым, Ricoh представляет самые интересные и продвинутые решения практически для любой отрасли. Исключительное качество устройств, высочайшие стандарты услуг, проактивная клиентоориентированность — вот краеугольные камни политики Ricoh, которые позволят и преодолеть кризис, и заложить твердый фундамент будущего успеха.

«Лично для меня приглашение Ricoh занять столь ответственную позицию — это не только признание профессионализма, но и серьезный вызов, который реально преодолеть только вместе с командой коллег, партнеров и заказчиков. Мы справимся!», — добавил Евгений Ким.