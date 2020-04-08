Радиофобию астанчан назвали причиной ухудшения интернета

По заявлению чиновников, астанчане сами просили убрать базовые станции мобильной связи с крыш зданий, опасаясь «излучения».

Качество интернета в столице Казахстана ухудшилось из-за снятия базовых станций с жилых домов по просьбе астанчан. Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Дарын Туяков, передает Sputnik.

«В связи с радиофобией многие граждане беспокоятся, жители просят снимать базовые станции с жилых комплексов. К примеру, в районе „Экспо“. С прошлого года акимат строит антенно-мачтовые сооружения, которые располагаются отдельно от домов», — сообщил вице-министр.

Он уточнил, что сейчас в Нур-Султане построено пять подобных мачт для базовых станций мобильных операторов. В этом году планируется строительство еще 50 мачт.

Также Дарын Туяков отметил, что с момента введения режима ЧП интернет стал базовой необходимостью. С середины марта в Казахстане нагрузка на мобильные сети увеличилась более чем в два раза, чем на Новый год. Сейчас мобильные операторы используют свой 25%-ный резерв для обеспечения доступа к Сети гражданам.