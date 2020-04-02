Случаи мошенничества с ЭЦП значительно возросли

Правительство для граждан предупреждает казахстанцев — в соцсетях появились объявления, в которых за определенную плату предлагают помочь получить ЭЦП онлайн.

Правительство для граждан предупредило население о новых формах мошенничества. В настоящее время в социальных сетях появилось большое количество объявлений, в которых казахстанцам за определенную плату, путем запроса персональных данных, предлагают помочь получить ЭЦП онлайн. Также некоторые предприимчивые граждане пользуются ситуацией и предлагают оформить соцпособие, связанное с потерей дохода на время карантина, запрашивая у гражданина ИИН, ЭЦП, реквизиты банковской карты и даже пин-код от нее.

Казахстанцам рекомендуют воздержаться от обращения за подобного рода услугами.

«Необходимо понимать, что, предоставляя чужим людям свои данные, в том числе и ЭЦП, граждане сами создают угрозу своим персональным данным и имуществу. Кроме того, те выплаты, на которые они рассчитывают, могут быть украдены. Злоумышленники, завладев ЭЦП и паролем к ней, будут иметь полный доступ к личным данным пользователя на eGov. Более того, они смогут оформить на его имя бизнес для сомнительных сделок, прописать на жилплощади незнакомых людей и даже переоформить машину. Получив пин-код от банковской карты, злоумышленники могут обналичить все имеющиеся на ней средства», — предостерегают в ведомстве.

За бесплатной помощью по вопросам получения госуслуг онлайн, в том числе ЭЦП и оформления соцпососбия, можно в Едином контакт-центре 1414. В настоящее время к его работе привлечено более 1800 сотрудников ЦОН. Кроме того, в социальной сети Facebook создана группа «eGov помощь», которая объединила волонтеров из числа простых пользователей, IT-специалистов и работников ЦОН. При этом волонтеры не требуют от граждан предоставления персональных данных, а только помогают получить госуслугу, отвечая на вопросы и давая полезные рекомендации.

«В том случае, если гражданин все-таки воспользовался услугами платных сомнительных „помощников“ и передал свои данные, мы настоятельно рекомендуем сменить пароль электронно-цифровой подписи через личный кабинет на сайте Pki.gov.kz либо вовсе ее отозвать», — добавили в Правительстве для граждан.