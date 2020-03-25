«Казахтелеком» с МИИР РК создал интерактивную карту по транспорту

На ISMET.KZ появился новый раздел «Инфотранспорт» с интерактивной картой доступности транспортной сети.

В целях максимальной информированности населения о доступности транспортных направлений и коридоров, «Казахтелеком» совместно с МИИР РК разработали интерактивную карту доступной транспортной сети (закрытые и открытые маршруты). Карта, размещенная на открытой цифровой платформе для бизнеса ISMET.KZ в разделе «Инфотранспорт», представляет возможность отслеживать в режиме реального времени доступность к тем или иным дорожным направлениям (авиатранспорт, Ж/Д-транспорт, автотранспорт).

По словам управляющего директора по ИКТ-услугам Бикеш Курмангалиевой, информационную поддержку страницы осуществляет МИИР РК, «Казахтелеком» со своей стороны реализовал техническую часть и развитие страницы: «Важным разделом страницы является информация о доступности направлений по трем видам транспорта: информация о международных и внутренних авиарейсах, информация о пассажирских поездах, курсирующих по железнодорожным узлам Нур-Султан и Алматы, а также транзитных поездах и вся информация, касающаяся передвижения автотранспорт. Также на карте отображены блокпосты в городах Нур-Султан и Алматы. Для того чтобы посмотреть доступные и закрытые направления, необходимо нажать на интересующую область или город».

В компании также пояснили, что на странице «Инфотранспорт» размещены телефоны горячей линии, разделенные по направлениям: центральная горячая линия, call-центры по городам и областям, а также публикуется информация новостного и информационного характера.