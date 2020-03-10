Назначен заместитель председателя правления холдинга Зерде

Багдат Уапов назначен на эту должность 5 марта.

Уапов Багдат Берикович назначен на должность заместителя председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“». Приказ о назначении вступил в силу 5 марта 2020 года.

Багдат Уапов родился 23 сентября 1990 года. В 2014 году окончил Университет штата Пенсильвания (США), Бакалавр Телекоммуникаций и экономики, член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал в 2014 году в качестве технического координатора в Центре рамочных программ Европейского Союза по исследованиям и инновациям. В 2015 году работал менеджером по телекоммуникациям в ТОО «Bolashak Engineering». С 2016 года — главный аналитик Управления международного сотрудничества в АО «Национальный инфокоммуникационной холдинг «Зерде». С 24 октября 2018 года являлся советником председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационной холдинг «Зерде»», а в 2020 году был назначен директором Центра компетенции.